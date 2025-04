Magic: The Gathering Arena ist ein Sammelkartenspiel, das von Wizards of the Coast entwickelt und in die virtuelle Welt versetzt wurde. Entwickle deine Kreativität, indem du verschiedene, mächtige Decks erstellst, die Kreaturen-, Artefakt- und Zauberkarten enthalten. Eine gute Kombination von Karten und deren weiser Einsatz verschaffen dir einen Vorteil gegenüber dem Gegner und führen dich zum Sieg. Der Titel bietet alles, was im ursprünglichen Kartenspiel zu finden ist. Wenn du also ein Fan der Serie bist, wirst du auf keinen Fall enttäuscht sein. Tritt jetzt der bezaubernden Welt der Magie bei: The Gathering Arena!