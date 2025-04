Magic: The Gathering Arena est un jeu vidéo free-to-play inspiré par le jeu de cartes à jouer et à collectionner. Les deux ont été créé par le studio Wizards of the Coast.





Développez votre créativité et créez les configurations de cartes puissantes en utilisant les cartes de créatures, éphémères ou rituels. Vous pouvez remporter la victoire grâce à la bonne combinaison de cartes et à votre stratégie bien conçue. Le jeu vous offre tout ce qui est inclus dans la version originale des cartes en papier, donc si vous êtes fan de la série, vous ne serez pas déçu !





Rejoignez le monde enchanté de Magic: The Gathering Arena maintenant !