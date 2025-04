League of Angels II, to sequel jednej z najbardziej populrnych gier MMO z rodzaju F2P. Twórcy tej kultowej gry dostarczają nam tym razem rozrywki w jeszcze lepszej jakości. Grafika, efekty dźwiękowe i warstwa fabularna w znaczym stopniu przewyższają pierwszą część. Misje ciągnące fabułę do przodu są niezwykle wciągające, a budowana przez nas drużyna charakteryzuje się zróżnicowaniem ataków i zaklęć. Wszystko to sprawia, że League of Angels II, okazuje się rewelacyjną rozrywką zarówno dla fanów pierwszej części, jak i dla osób którym "jedynka" do gustu nie przypadła.