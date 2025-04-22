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League of Angels II

League of Angels II

League of Angels II

Information

League of Angels II является продолжением одной из самых популярных бесплатных MMO-игр. Создатели этой культовой игры дают нам геймплей ещё лучшего качества. Графика, звуковые эффекты и сюжетная линия значительно перевешивают то, что мы пом,ним из первой части. Миссии чрезвычайно увлекательны, а наша команда отличается разнообразием атак и заклинаний. Всё это делает League of Angels II игрой с сенсационным геймплеем, как для фанатов первой части, так и для тех, кому не понравилось «1».

Recent Forum Posts

This is a really good game

10 replies

Last reply: Nov 27, 2022

easy game

5 replies

Last reply: Jul 10, 2021

no gems

19 replies

Last reply: Jun 15, 2021

good game

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Last reply: May 21, 2021

Increase to level 16 but no gems

7 replies

Last reply: Dec 7, 2020

League of Angels II

4 replies

Last reply: Dec 6, 2020

about game

18 replies

Last reply: Nov 3, 2020

League of Angel II

1 replies

Last reply: Aug 14, 2020

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