League of Angels II является продолжением одной из самых популярных бесплатных MMO-игр. Создатели этой культовой игры дают нам геймплей ещё лучшего качества. Графика, звуковые эффекты и сюжетная линия значительно перевешивают то, что мы пом,ним из первой части. Миссии чрезвычайно увлекательны, а наша команда отличается разнообразием атак и заклинаний. Всё это делает League of Angels II игрой с сенсационным геймплеем, как для фанатов первой части, так и для тех, кому не понравилось «1».
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