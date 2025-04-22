League of Angels II является продолжением одной из самых популярных бесплатных MMO-игр. Создатели этой культовой игры дают нам геймплей ещё лучшего качества. Графика, звуковые эффекты и сюжетная линия значительно перевешивают то, что мы пом,ним из первой части. Миссии чрезвычайно увлекательны, а наша команда отличается разнообразием атак и заклинаний. Всё это делает League of Angels II игрой с сенсационным геймплеем, как для фанатов первой части, так и для тех, кому не понравилось «1».