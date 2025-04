League of Angels II est la suite d’un des jeux MMO du genre F2P les populaires. Les concepteurs de ce jeu historique nous offrent cette fois un divertissement d’une qualité encore plus satisfaisante. Le graphisme, les effets sonores et l’histoire dépassent considérablement le premier jeu. Les missions tirant l’histoire en avant sont encore plus captivantes et l’équipe construite par nous se caractérise d’une variété des attaques et des sorts. Tout ça fait de League of Angels II un jeu avec un gameplay formidable, à la fois pour les fans du « 1 », que pours les personnes, qui n’ont pas aimé son prédécesseur.