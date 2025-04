Tajemniczy świat Forsaken World z każdym kolejnym momentem odkrywa coraz to nowe możliwości, przemierzając bezkresne ziemie Eyry z pewnością ich nie przegapisz. W nim spotkasz przyjaciół, z którymi przeżyjesz ekscytujące przygody czy stworzysz gildię, ale także wrogów, a z tymi będziesz walczyć w szalonych bitwach do ostatniej kropli krwi.

Do wyboru mamy pięć ras oraz osiem klas postaci, więc każdy gracz z pewnością dostosuje swojego bohatera w taki sposób, jaki tylko zapragnie, a to wszystko dzięki rozwiniętemu systemowi personalizacji. Oprócz klas możemy również zdobyć zawód, który jeszcze bardziej urozmaici rozgrywkę.

Mnóstwo zadań do wykonania, bossów do zabicia, przedmiotów do zdobycia i ulepszenia, a także otrzymane trofea z pewnością umilą czas spędzony w grze. Nie czekaj i dołącz do Forsaken World już teraz!