O mundo misterioso de Forsaken World com cada momento descobre as novas possibilidades, viajando através das intermináveis terras de Eyry, com certeza não vais as perder. No jogo vais conhecer os amigos com quem vais experimentar as aventuras emocionantes e com quem podes criar uma guilda, mas também os inimigos, com os quais vais lutar nas loucas batalhas até a última gota de sangue.



Há seis raças e dez classes de personagem para escolher, então cada jogador pode personalizar sua personagem como quiser, todo graças a um reforçado sistema de personalização. Além das classes podemos obter também uma profissão que vai diverisfiar ainda mais a jogabilidade.



Existem muitas tarefas para fazer, chefes para matar, objetos para consegur e melhorar, e os troféus obtidos que seguramente vão animar o tempo gastado neste jogo.



Não hesita e junta-te a Forsaken World agora mesmo!