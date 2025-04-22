Таинственный мир Forsaken World, с каждым моментом, открывает новые возможности и путешествуя по бесконечным землям Эйри, Ты точно не пропустишь их. В игре встретишь друзей, с которыми испытаешь захватывающие приключения или создашь гильдию, но также и врагов, а с ними будешь сражаться в безумных битвах до последней капли крови.



Есть семь рас и десять классов персонажей к выбору, поэтому каждый игрок сможет настроить своего героя по своему усмотрению, всё благодаря расширенной системе персонализации. В дополнение к занятиям мы также можем получить профессию, которая будет способствовать дальнейшему разнообразию игрового процесса.



Множество задач, которые нужно сделать, боссы, предметы, которые можем получить и улучшить, и трофеи, безусловно позволяет приятно провести время в игре, поэтому не жди и присоединяйся к Forsaken World прямо сейчас!

