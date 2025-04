Le monde mystérieux de Forsaken World nous révèle à chaque moment une gamme de nouvelles possibilités qui ne pourront sûrement pas être négligées durant notre voyage sur les terres de Eyry. Dans ce monde, vous trouverez aussi bien des amis, avec lesquels vous vivrez des aventures inoubliables ou créez une guilde, mais aussi des ennemis, lesquels vous combattrez jusqu'à la dernière goutte de sang.



Nous avons le choix entre cinq races et huit classes, chacun pourra donc créer son héro de telle façon, qu'il le désirera et tout cela grâce à un système de personnalisation avancé. À part les classes, on peut aussi avoir une profession qui rendra notre temps dans ce jeu encore plus intéressant.



Une multitude de tâches à faire, de boss à vaincre, des éléments à acquérir et des nombreuses améliorations ainsi que les trophées - tout cela nous offre des nombreuses heures pendant lesquels il n'y aura plus de temps à s'ennuyer. N'attendez pas trop longtemps et rejoignez Forsaken World dès maintenant !