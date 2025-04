Forge of Empires BS

Gra wymaga pobrania emulatora systemu Android - BlueStacks!









Jedna z najlepiej zrealizowanych gier strategicznych znajdujących się w przeglądarce. Nasze miasto rozwijamy od dawien dawna albowiem od epoki kamienia łupanego. Zaczynając od czystego kawałka ziemi, przeznaczonego na naszą własną wioskę, rozwijamy się w celu stworzenia prawdziwego imperium. Niesamowitym plusem gry jest to, że płynie w niej czas, a co za tym idzie zmieniają się epoki. Zatem nie zaczynamy gry w kamieniu łupanym i tym samym w nim kończymy. Gra jest niezwykle rozbudowana, a jej mechanika zachęca do zabawy inie nudzi. Walka w grze podobna jest do tej z gry Heroes of Might and Magic. Mamy tutaj możliwość sterowania każdą jednostką, plansza podzielona jest na pola, a wszystko dzieje się w systemie turowym. Zarówno grafika jak i muzyka w grze są przyjemne i miło się dzięki nim spędza czas podczas zabawy. Gra dostępna jest również na urządzenia mobilne, więc można do niej sięgnąć w każdej wolnej chwili. Nie czekaj więc i dołącz już dziś do Forge od Empires!