Forge of Empires BS

The game requires to download the Android emulator - BlueStacks!









Uno de los mejores juegos de estrategia de navegador. Nuestra ciudad se desarrolla desde tiempos inmemoriales, desde la edad de piedra. Empezando con una parcela pura de terreno usada para nuestro propio pueblo, que debemos expandir para crear nuestro propio imperio. Un aspecto increíble del juego es el hecho de que el tiempo pasa, así la era pasa también. De esta manera, empezando desde la era de piedra, no terminamos ahí.

El juego es extremadamente extenso y su mecánica nos invita a divertirnos y a no aburrirnos. El sistema de combate es muy similar al de Heroes of Might and Magic. Tenemos la capacidad de controlar cada unidad y el tablero está dividido en campos, todo integrado en un sistema basado en turnos. Tanto los gráficos como la música son muy bonitos, haciendo que el tiempo que pasemos en el juego sea muy agradable. El juego también está disponible para móvil, por lo que puedes jugarlo en cualquier lugar.

Así que, ¡no esperes demasiado y disfruta de Forge of Empires ahora!