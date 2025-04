Forge of Empires BS

Téléchargement d'émulateur BlueStacks pour Android est exigé par ce jeu!



L'un des meilleurs jeux de stratégie par navigateur. Notre jeu commence dans l’âge de pierre, donc à l'époque très éloignée de nos temps. Ayant au début juste un petit morceau de terre, consacré pour notre propre village, nous devons nous développer afin de créer un empire réel. Un grand avantage c'est que le temps coule et les époques changent. Donc nous ne commençons pas en âge de pierre pour y finir! Le jeu est exceptionnellement étendu et ses mécaniques nous encouragent de nous amuser et elles ne sont pas ennuyantes. Le combat est similaire à celui de Heroes of Might and Magic. Nous pouvons contrôler chaque unité et le plateau est divisé en champs, tout se passe en système tour par tour. À la fois, le graphisme et la musique sont agréables et rendent le jeu encore plus amusant. Le jeu est également disponible sur les appareils mobiles, donc on peut y accéder partout. N’attendez donc pas trop longtemps et rejoignez Forge of Empires dès aujourd’hui!