Forge of Empires BS

Questo gioco richiesta il download dell'emulatore Android - Blue Stacks!







Ecco uno dei migliori browser game. La straordinaria complessità del funzionamento di questo gioco non ci permette mai di annoiarci. La nostra città si sviluppa sin dai tempi più remoti, sin dall'Età della pietra. Il giocatore comincia solo con una fascia di terra per creare un villaggio per poi espandere le sue influenze e infine creare il proprio impero. Un aspetto straordinario di questo gioco consiste nel fatto che con il passare del tempo, cambiano le epoche. Così il gameplay non si ferma mai all'Età della Pietra. Il sistema di combattimento di questo gioco è molto simile a quello di Heroes of Might and Magic. Infatti, si può controllare ogni singola unità, la mappa viene suddivisa in varie sezioni, e tutto quello in una modalità di gioco a turni. Sia la grafica che la musica rendono il gameplay ancora di più piacevole. Il gioco è disponibile in versione mobile quindi puoi giocare ovunque sei. Allora, non aspettare troppo a lungo e cominci oggi a giocare a Forge of Empires!