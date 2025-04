WITAM !!!

TO JEST OPIS CLASH OF KLANS

Clash of Kings to bardzo ciekawa gra .

Po wejściu przechodzimy samouczek i sie zaczyna . Musimy zbudować wszelkie obszary do tworzenia armii . Najlepiej gdy zaczniemy w miare szybko rozbudować mury i zamek . W pasku zadań znajdują sie takie zakłatki jak : mapa , zadanie , przedmioty , poczta i sojusz .

Gdy naciśniepy mape wyjdziemy z zamku i pokarze nam sie świat obok nas czyli np. pobliskie zamki , miejsca do wydobywania minerałów i stwory . W zakładce sojusz możemy stwożyć lub dołączyc do szojuszu .

Reszta zakladek jest chyba jasna ...

Im więcej masz armii tym większ szansa że nikt ciebie nie zaatakuje .

Pokonuj mniejsze zamki .

Ostatnio do gry wszedł update gdzie można wykluć smoka .

Wykluj go by dostać duzo punktów siły . gdy ulepszysz punkty gdzie można tworzyć armie dostaniesz jednostki o wyższym lvl.

Co jakis czas zdobywamy tkz. skrab z handlu w porcie . Musisz także zbudować farmy , tartaki a na wższych levelach kopalnie żelaza i mithrilu. W ekwipunku (zakładka przedmioty) masz różne rzeczy ale chodzi mi głównie o minerały . Jeśli masz jakies szkrzynki z minerałami to możesz je otworzyć . Czasem dostajemy tkz. trcze pokoju lub ochrone np. przed zwiadami .

Tarcza pokoju jak sama nazwa mówi broni cię przed atakami ale ty równierz nie możesz atakowac . Zaś przeciw zwiadom polega na tym żę przeciwnicy nie mogą sie o tobie nic dowiadywac .

Zwiad - wyslanie człowieka z swojego zamku żeby np. przed atakiem sprawdzićczy ma sięz daną osobą szanse w walce ...

Bardzo serdzecznie ją polecam :D