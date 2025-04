Nostale - Wymierzanie sprawiedliwości poprzez oszukiwane.

zbanownie" .

Mniszek99

Witam chciałbym wam zaprezentować dlaczego nie warto oszukiwać w Nostale oraz na jak długo przyczyni się nasze konto inaczej na "Dołączam również zdjęcie jaką wiadomość dostajemy od gameforge (przedsiębiorcy nostale) w wyniku oszukiwaniu orazpróbie takich czynów :)Każdy już wie że w każdej grze występują daneoraz wiele innych podobnych wspomagaczy ale nikt nigdy nie pomyślał jaka będzie go czekała za to kara i w jakiej długości dlatego dzisiaj wam to przedstawie.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rodzaj kary: Długość odbytej kary:-Bocenie -Pierwsze przyłapanie 1m-c- Drugie oraz trzecie niestety 30lat-Multikonto -To samo co punkt wyżej-Używanie hacków (m.in speedhack) -Od razu ban na 30lat ale również ban na wszystkie konta związane z emailem na którym używaliśmy hacka-Spam na czacie -Przeważnie są to krótkie godziny lecz zdażają sie 2-3dni-Secruity ban (wiele nieudanych prób logowania) -5 nieudanych prób logowań=1h / 5 kolejnych w tym samym dniu=24h-Podszywanie się pod inną postać -Ban na miesiąc gdzie zdaży sie kolejna taka próba może być perm ban (na zawsze)-Wyzywanie/Oczernianie graczy na czacie -Przeważnie może być to nawet 30minut ale dochodzą też do długich godzin-Sprzedawanie kont -Od razu jesteśmy banowani permanetnie wraz z emailem gdzie są także nasze konta-Publikacja stron www na czacie -Zależy od administracji ponieważ to ich wybórNa więcej już wpaść nie mogłem mam nadzieje że pomogłem w razie czego pisać śmiało postaram się pomóc oraz z nieuzasadnionymi banami mogę pomóc.