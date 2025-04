SCP - Containment Breach czyli jedna z najlepszych gier horror-recenzja

kleczuspl

Ja nie wiem jakim cudem ktoś nie mógł słyszeć o tym dziele.

Jeśli jeszcze w to nie grałeś to nawet nie wiesz co straciłeś.

Zaczne od najważniejszego.Co to fundacja SCP?





SCP(secure-contain-protect) to fundacja mająca na celu obronić ludzkość przed obiektami

zwanymi właśnie scp.Każdy obiekt ma swoją nazwe i przydzieloną klase.Każdy z potworów

ma swoje własne właściwości i każdy jest stworzony przez społeczność.Są trzy główne klasy

obiektów:

-Safe-obiekty które są zrozumine lub nie stwarzają niebezpieczeństwa.Niestety nie zawsze

nadanie tej klasy oznacza że obiekt nie zabija.

-Euclid-obiekty niezrozumiane lub nieobliczalne choć nie na tyle by nadać im klase Keter.

-Keter-Potwory które są niebezpieczne i to właśnie na nich najbardziej skupia sie fundacja.



Przejde do fabuły gry.Iż zaczynamy jako personel klasy D,czyli tak jagby króliki doświadczalne,

najczęściej są to więźniowie.Nagle z fundacji zaczynają uciekać Scp.Troche słabo,co nie?

Twoim zadaniem jest ucieknięcie z fundacji natrafiając na różne obiekty.Twoimi przyjaciółmi

będą karty dostępu i wpiski na kartkach z informacjami o obiektach.



Teraz troche o naszych przeciwnikach.Natrafimy na takie obiekty jak:

-Scp-173-Obiekt przypomina pomalowaną statułe.Lepiej sie na niego patrz albo ci połamie kark.

Jeśli stracisz choć na chwile kontakt wzrokowy to wiedz,że nie żyjesz.

-Scp-049-Zwany doktorem plagi.Ma opsesje na punkcie uleczenia cię.Jest to obiekt pokryty

odzieniem ,,Lekarza plag''.Jeśli cie dotknie umierasz.Wtedy on cie rozcina,wrzuca jakieś chemikalia

w twoje wnętrze i zostajesz zombie.Jeśli masz marzenie o zostaniu zombie wiesz gdzie sie zgłosić.

-Scp-106-Potocznie łazarz.Goni cię przez całą gre.Lubi przechodzić przez ściany byś

miał ciężej.Wygląda jak staruszek.



To najbardziej znane obiekty.Gra ma słabą grafike i często występują błędy,ale uwierzcie że

chociaż raz się przerazicie.Gra dostępna jest na Gamejolt.



Moja ocena to mocne 6,5/10

Pozdrawiam

