Nie korzystajcie z Epic games

Launcher Epica zaczął w podejrzany sposób pozyskiwać dane na temat użytkowników, zbiera dane na temat twojego konta Steam, twoich znajomych, gier itd - tylko zamiast robić to poprzez SteamAPI, to po prostu skanuje pliki i rejestr twojego komputera, zupełnie jak typowy malware. Jedno ze źródeł: https://metacouncil.com/threads/epic-game-store-spyware-tracking-and-you.766/

Od jakich kitajców, z choinki się urwałeś? "Epic Games (początkowo jako Epic MegaGames) – producent gier komputerowych z Cary w Karolinie Północnej w Stanach Zjednoczonych. Głównymi pracownikami Epic Games są: główny programista Tim Sweeney i projektant Cliff Bleszinski." A że szpiegują? To pewnie prawda. Wystarczy taki launcher odznaczyć w autostarcie i po każdorazowym odpaleniu gry wyłączać. Uniknąć całkiem się nie da, chyba że tak jak ja że w Fortnite nie gram. W sumie wszystko jedno czy to Chińcyki czy jakieś hamerykańskie korporacje, jedni i drudzy siebie warci. Swoją drogą wolność w Chinach ciekawy temat, powstaje tam ostatnio taki "potworek" jak Social Credit System - warto sobie poczytać, to jest dopiero mega inwigilacja na masową skalę.

Szpiegowani to my jesteśmy cały czas ;d

Hej ziomeczki ZBANOWALI mi konto na Epicu, gdzie grałem z Ojcem w różne gry, w Fall Guys kazali podać datę urodzenia i wpisałem, po czym bana dostałem za wiek, Mama musiała wysłać skan dowodu osobistego z obu stron lub wszystkie dane z karty kredytowej - tylko złodzieje wyłudzają takie wrażliwe dane. Więc Mama wysłała 2 strony dowodu osobistego z ukrytymi danymi poza Imieniem i wiekiem - nie pomogło - Epic chce wszystkich danych by mieć kontrolę i w ogóle to jakiś przekręt, konto pomimo wysłania skanu zostało zablokowane, Błagam was nie dajcie się oszukać i okradać nie kupujcie na Epicu gier, pozdrawiam Was ziomeczki ;-) przekażcie tę wiadomość wszystkim graczom jakich znacie, bo Igorek nie może grać w swoje ulubione gry i jest bardzo smutny ;-(