co lepsze fortnite czy league of legends

Ciezko porownywac dwie odmienne gry od siebie i dwa piszesz to w kategorii league of legends tak więc wiadomo jakie beda opinie w większości

Ja polecam ci League of legends better

W lola to tylko widziałem jak moja siostra gra i szczerze pisząc to LOL jest lepszy od tej kupy. (fortnite).

