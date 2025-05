Poradnik CS:GO - Ciemny Flash

Z pomocą specjalnego programu stworzonego przez graczy, możemy uzyskać efekt ciemnego flasha. Chcesz wiedzieć jak? To poradnik dla Ciebie.Program potrzebny do uzyskania ciemnego flasha jest zupełnie bezpieczny, nie zmienia on na żaden sposób plików CS:GO, ani nie ma żadnego wpływu na proces gry, program działa dzięki funkcjom udostępnionym przez twórców gry. Stworzono na podstawie tych funkcji również program odliczający czas do wybuchu bomby jednak został on zablokowany przez Valve.Instalacja ciemnego flasha - krok po kroku:1. Pobieramy najnowszą wersję programu ze strony https://github.com/dev7355608/csgo_dont_blind_me/releases klikając na "csgo_dont_blind_me.zip - plik ten wypakowujemy na dowolne miejsce na dysku.2. Do folderu /cfg/ kopiujemy plik gamestate_integration_dont_blind_me.cfg folder ten znajdziemy dokładnie w miejscu steamapps\common\Counter-Strike Global Offensive\csgo\cfg3. Edytorem tekstu otwieramy plik settings.json i edytujemy następujące wartości:Method zmieniamy na gamma - jeśli jednak przy takim ustawieniu wyświetli się błąd "Device does not support the full gamma range!" wartość zmieniamy na DDC/CI.Jeżeli zadziała u nas metoda gamma w parametrach startowych należy ustawić -nogammarampCzym są parametry startowe? Są to komendy, którymi wywołujemy funkcje podczas uruchamiania gry, możemy dzięki nim ustawić przykładowo otwieranie CS:GO w oknie czy wyłączyć intro. Znajdziemy je dokładnie w miejscu: biblioteka gier steam -> klikamy PPM na CS:GO -> właściwości -> zakładna ogólne -> ustaw opcje uruchamiania.Wartość komend mat_monitorgamma i mat_monitorgamma_tv_enabled ustawiamy na dokładnie taką samą wartość jaką mamy w CS:GO.Jak sprawdzić wartość tych komend? W konsoli w grze CS:GO wpisz początek nazwy tych komend.Teraz możemy cieszyć się ciemnym flashem włączając plik csgo_dont_blind_me.Aby jednak ciemny flash działał musimy pamiętać o następujących faktach: Wyłączyć musimy programy takie jak Windows Night Light czy f.lux. Jeśli po uruchomieniu gry nasz ekran będzie przyciemniony wystarczy wyłączyć i włączyć monitor. Csgo_dont_blind_me musi być uruchomiony przy każdym uruchomieniu gry.W ramach ciekawostki (a może nawet coś z tego wam się przyda) pokażę wam kilka komend startowych CS:GO.-console - automatycznie uruchamia konsolę po włączeniu gry.-novid - wyłącza intro przyśpieszając tym samym proces uruchamiania gry.-tickrate 128 - parametr ustawia tickrate 128 na serwerach lokalnych gdzie standardowa ilość to 64. Sprawia to iż gra staje się płynniejsza, jeśli jednak masz mało FPS lepiej korzystać z 64.