STONIES +++ ZADANIA

O co chodzi z tym drugim zadaniem - Zbuduj Warsztat? Ja tam żadnego warsztatu nie widzę do zbudowania. To na jakimś innym poziomie czy jak?

No to niezły problemik

My Little Farmies:stuck_out_tongue_winking_eye:

MRDSA2

O co chodzi w trzecim zadaniu z tym ,, Odblokuj kobiety " chodzi o tą babke co przychodzi do nas po wybudowie warsztatu jeśli się z czymś pomyliłem to sorry