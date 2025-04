Terraria-podróba Minecraft czy dobra gra?

Mati8x8 Witam z tej strony mati8x8! Dzisiaj chciałbym wam zrecenzować świetną i ciekawą grę która zajmie was na długie godziny przedniej zabawy jakiej nigdy nie widzieliście!

Terraria jest grą sandboxową (z ang: "Piaskownica") która umożliwia nam wykreowanie swojej własnej postaci w ciekawym i zagadkowym kwadratowym świecie. Na pierwszy rzut oka Terraria jest najzwyklejszą podróbą minecrafta których jest od groma, ale w rzeczywistości ta gra w 99 procentach odbiega od minecraftowych wyobrażeń. Czy chcecie bossy? Nie ma sprawy! W terrari jest aż 13 różnych bossów a między innymi gigantyczne latające oko które chce nas pożreć;gigantyczna "dżdżownica" zwana pożeraczem światów a nawet kosmita wielkości piętnasto piętrowego budynku. Jednak skoro jest tu tyle kwiożerczych bestii, to musimy się przed nimi jakoś bronić! W Terrari możemy wytworzyć czy znaleźć setki różnych broni zaczynając od drewnianego miecza przez karabin maszynowy do ostatecznego lasera śmierci i istnej rozwałki. Co prawda dużo osób bardzo lubi gry akcji i rozróby na ekranie, lecz Terraria jest dostosowana również do tych kreatywnych osób przes kolejne setki bloków z których możemy zbudować niesamowite konstrukcje.

W dodatku koszt tej oto gry nie jest zbyt duży w porównaniu do innych bardziej "kasowych" produkcji , ponieważ kosztuje około dwudziestu złotych w serwisie G2A a dziesięć Euro na platformie steam.Terraria jest naprawdę godną polecenia oraz ciekawą grą którą serdecznie polecam!







pozdrawiam

mati8x8

Jakub0186 Terarria bardzo róźni się od minecraft

AdaX735 Spoko recenzja

Conndi Dla wszystkich, którzy myślą, że Terraria "to taki Minecraft" - zagrajcie i przekonajcie się, że to nawet go nie przypomina.

GoniaQPlay Nice.



Crafcio słaba

Mati8x8 Uprzedzam że to mój pierwszy artykuł u kokejne będą udoskonalane ; ) a co ci się dokładnie nie podoba? W następnych artykułach bym wziął to pod uwagę : )

Leczo Według mnie terraria na swój sposób ,może być lepsza od mc

BANDZITSU podobne do minecraft?! nie rozśmieszaj mnie, minecraft w porównaniu do terrarii to dno

Mati8x8 Czy przeczytałeś dokładnie co napisałem? Bo wydaje mi sie że dużo osób zwraca uwagę na tytuł...

miorts Minecraft vs. Terraria *WIN*

kroldemon 1 terraria nawet w połowie z gry nie przypomina minecrafta 2 ta gra to cudo



Aker Terraria to nie minecraft!

Minecraft to przygoda steave w wielkim świecie ,a terraria to łażenie w te i spowrotem niepotrzebnie.

To że w terrari jest więcej itemów to nie znaczy że jest leprza.

Romanow ja osobiście wolę np signs of life, większa postać i lepiej się buduje, albo starbounda. denerwuje mnie ten malutki chłopek i jeszcze mniejsze ikonki itemek

Kajdan Terraria o 100 razy lepsza. O wiele więcej itemów, lokacji, i wgl lepsza zabawa.

CrystalMag12 Moim zdaniem dobra gra, co prawda 2D, ale mi się podoba bardziej niż minecraft ;v

Materro terraria jest ciekawsza i ma więcej itemów

Materro ALE minecraft też ma wiele zalet

Materro OBIE te gry są rozwijane w dobrym kierunku ,aby być coraz lepsze :)

Poniak21 minecraft lepszy





Serafis Terraria i Minecraft to dwie całkiem różne gry





Alare Terraria nawet ok. Ale klocki lepsze

Midnighttt Dobra gierka



prosiaq Terraria jest troszeczkę podobna do minecraft ale to dwa inne światy. a terraria i minecraft do dobre gry