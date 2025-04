Wiejskie życie-recenzja

Cześć!

W tym artykule postaram się wam wytłumaczyć co to jest Wiejskie życie. Zapraszam do czytania:).

Także zacznijmy od początku. Wiejskie życie jest grą logiczną, o tematyce rolnitwa, w której celem jest osiągnięcie jak największej posiadłości, którą mamy za zadanie powiększać. Podczas swojej rozgrywki możemy nie tylko powiększać i rozbudowywać naszą farmę lecz gra umożliwia nam kupowanie maszyn, zwierząt, np. krowy kury, bawoły, itp. Oczywiście zwierzęta hodowlane musimy czymś karmić dlatego możemy uprawiać rośliny, m.in żonkile, koniczyne, czy też ogórki. Poza tej zwykłej wirtualnej waluty, gra nam oferuje "dukaty", które dostajemy na początku w małych ilościach lecz jeśli chcemy doładować nasze konto musimy już sięgnąć za portfel i zakupić je za prawdziwe pieniądze. Nie każde maszyny da się uruchomić tylko kupując ją, ponieważ trzeba dokupić lub zdobyć części bez, których nie może funkcjonować. Możemy je kupić za pomocą wcześniej wspomnianych "dukatów". Oprócz funkcjonowania na naszej posiadłości producenci oferują nam pomoc naszym znajomym, od których możemy się od nich doczekać odwzajemnienia. Jeśli ich jeszcze nie mamy możem ich dodać gdzieś na dolnym pasku. Podsumowując gdy mamy wolny czas to granie w tą spokojną grę może nas uspokoić i wyluźnić lecz granie w nią przez cały czas może nam się znudzić co prowadzi do końca przygody z tą grą. Moim zdaniem gra ta jest całkiem rozbudowana jak na grę logiczną o tej tematyce więc oceniam ją na 8/10. Polecam Ewa Wachwicz:)



Ode mnie to byłoby tyle mam nadzieję, że się przyjemnie oglądało, napiszcie to w komentarzach

