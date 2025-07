Jak w każdym meczu dostać ocenę S?

zabojstwa i asysty to jedno, ale jak grasz np. na topie masz 5 10 w 30 min ale 300 farmy wieze i inhib to S zapewniona

system dostawania S dziala na takiej zasadzie ze przykladowo grasz zedem na midzie i poszlo ci wmiare dobrze spodziewasz sie S a dostajesz A i dlaczego tak sie dzieje wszystko zalezy od sredniej statystyk danego serwera. jak bedziez powyzej danej srendiej to wieksze prawdopodobienstwo na dostanie dobrej oceny oczywiscie niejest to tylko zabojstwa asysty poniewaz dochodzi do tego farma jak i kontrola mapy (stawianie wardow) robienie smokow baronpw zniszczenie wiezy itp

