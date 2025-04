Gladiatus - Recenzja gry na podstawie własnego doświadczenia.

Skrzynia Boskiego Zrządzenia - możemy zakupić za 7 rubinów lub otrzymać walcząc na arenie (w tej skrzyni znajduje się 12 różnych skarbów, w 3 różnych kategoriach. Złote należą do najrzadszych, srebrne do nadzwyczajnych, a brązowe do najczęstszych.) Zadania/Misje - wykonujemy różne czynności typu zabij przeciwnika, zdobądź 5 przedmiotów. Za wykonanie misji dostajemy różnie doświadczenie, łaskę danych bogów, złoto, a czasem przedmiot. Bogowie - zdobywamy łaskę podczas wykonywania zadań i po uzbieraniu odpowiedniej liczby łask do danego boga możemy otrzymać świetne wspomagacze (siła, władanie bronią, zręczność, budowa fizyczna, charyzma, inteligencja)

to gra przeglądarkowa, która istnieje już dość dawno w internecie. Jest to wspaniała gra gdzie można rywalizować z innymi graczami np. tocząc bitwy na(wymagany 2lvl postaci),. Dziękimożemy zdobywać potrzebne nam doświadczenie, przedmioty oraz złoto do rozwijania naszej postaci (treningi, zakup uzbrojenia, specyfików).Gra naprawde wciąga, a my z czasem umiemy coraz to lepiej władać naszym kontem chodź nie jest to łatwe ponieważ z coraz wyższym poziomem staje coraz trudniejsza. Można założyći np. grać ze znajomymi lub dołączyć do wielu innych.jest tak zaprojektowany przez twórców gry, że można rywalizować we wszystkim czym tylko się da, np. pozycje gildii, największy lvl, lochy, itd.znajomych mamy możliwość zdobywania punktów, które później wymieniamy na różne(wspomagacze do gry). Jest również zakładka premium gdzie możemy wykupić walutę, oraz wspaniałe przedmioty.Są również walki z najemnikami (dostępny od 10lvl) oraz(dostęne od 10lvl). W zakładce(dostępny chyba od 5lvl) możemy handlować z innymi graczami (z doświadczenia wiem, że najlepiej schodzi jedzenie, można na tym nieźle zarobić złota). Gdy pojawi się nam zakładkapolecam już zaopatrywać się w przedmioty właśnie tam.Dzięki zakładce(dostępna od 3lvl) zarabiamy złoto oraz dostajemy jedzenie jeśli wybierzemy zakładki zawodu zajmującego się pożywieniem. Wraz zwiększającym się poziomem postaci zwiększa nam się zarobek podczas wykonywanej pracy.Podczas wielu aktualizacji przeprowadzonych przez te pare lat powstało coraz więcej nowych rzeczy:Myślę, że mniej więcej wypisałem to co ofiaruje gladiatus i mam nadzieję, że zachęci Was to chociaż do sprawdzenia tej gry i zagrania.