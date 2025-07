Nieuznanie zadania

Fajnie że dodałem screena, po czym go odrzucili że noby nie utworzyłem nowego konta... utworzyłem tylko nie potwierdziłem maila hahahaha a jak chciałem wysłać jeszcze raz to tego zadania juz nie mam ani możliwości przesłania jeszcze raz. To są jawne jaja ! Zmarnowałem czas i nerwy a oni na mnie zarobili.

ja to twoże konta od początku miesiąca i nie zaliczają więc to musi być jakiś błąd z tom jerestracją tylko co zrobić żeby dobże konto zajerestrować

