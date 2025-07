co mam zrobić, jeśli założyłam nowe konto do zadania a odrzucili mi zadanie, bo niby nie założyłam : ((((((((

fakemail123

Chyba maja u siebie jakiegos trolla, ktory odrzuca poprawnie wykonane zadania. Najcześciej jak za szybko wykonasz zadanie to tak robią. Jeśli chodzi o Hero Wars żeby usunać konto to przez kontakt z pomocą musisz napisać, poźniej dostaniesz maila czy napewno potwierdzasz usuniecie. Czekasz 30dni, zakładasz od nowa przez strone zadania, to tylko po to żeby nie wymyślili, że inny email niz na gemahag.