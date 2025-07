Jak mam zarejestrować nowe konto? Robię to przez link z gamehag i stronę hero wars ale jak wysyłam screen wykonanego zadania to ciągle jest odrzucany bo nie zarejestrowałam nowego konta, mam te grę pobrać na telefon czy coś?

JestemFajny18

Nie no, jak ci odrzucają to pewnie musi być to przez nazwę, na pewno masz ustawioną taką jak na gamehagu? Jak wykonasz wszystkie zadania, które gra ci każe to w lewym górnym klikasz na Team i zmień nazwę z Team na tą co masz na gamehagu