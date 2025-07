Otwórz 3 "Sacred Shards" w 30 dni zadanie.

ZaraMysterywalker Nie warto pobierać tej gry dla tego zadania i śmiesznej ilości KD. Jest niewykonalne i jakiś pie***ny troll chyba to wymyślił. Sposoby na wykonanie zadania są następujące. 1 Wydać 3x 84,99 zl na "Sacred Shards" w ich sklepie. Opłaca się co ? :D 2 Zaprosić 3 znajomych kodem polecającym - warunek.. muszą wbić 50 lvl konta. Czas który jest na to potrzebny, to około 30 dni. 3 Wykonywać zadania za które dostaniemy 1 "Sacred Shards" + wbić 50 lvl i 100 lvl konta. = 3 "Sacred Shards" Ale chyba grając 24/7 A jeśli ktoś ma dobry patent na to, niech da znać, jestem ciekaw.

bot_ezet Dzięki byku za info, bo już chciałem się za to zabrać ale widać szkoda czasu XD





Maniutek23 3 shards jakieś 5-6 dni bez wkładu własnego

ZaraMysterywalker To samo zadanie ? To może byś zdradził te tajemną wiedzę, a nie się przyszedłeś chwalić.

amennn :angry:



ZaraMysterywalker :thinking: 14 lat i wszystko w temacie, nawet nie będę dyskutować z :baby:o niczym. Do czasu, aż ktoś postanowi podzielić się czymś sensownym.. ✍ dotyczącym zadania...:trophy:Więc...:wave:

Dzikusiewicz1922 Gram w to prawie 2 tygodnie, nawet się wciągnąłem szczerze, ale zebrać 3 Sacred Shards w 30 dni jest niewykonalne, chyba że chcesz płacić to proszę bardzo ale chcesz wydać 300 zł? lub 500zł żeby mieć dodatki. Są kilka sposobów:

1. Osiągnij 60 poziom = 1

2. Osiągnij 100 poziom = 1

3. Płać fortunę = do wyczerpania stanu konta bankowego (bez limitu chyba że jest jakiś)

4. Wykonaj misję (np. Ulepsz artefakt do poziomu takiego, zabij smoka 15 razy, pokonaj drużynę innych graczy 30 razy itp. Przypominam że misję są ciężkie i czasochłonne niekótre łatwe ale trzeba ich wykonać prawie 200 = 1



5. Poleć grę znajomym muszą osiągnąć 50 poziom = 1 za gracza (maks 3) + 1 dodatkowo jak każdy z 3 graczy wykona zadanie

6. Po ukończeniu kampani w trybie normal żeby przejść na tryb hard i zrobić je wszystkie na 3 gwiazdki = 1



Z czego 6 sposób potrzebujesz 2 mocarnych typów, których ja do tej pory nie mam. kampania składa się z 12 rozdziałówm każdy ma 7 poziomów w których są 3 rundy wrogów, z czego każda 7 ma 2 rundy zwykłe a 3 runda to Boss. w każdym poziomie musisz uzyskać 3 gwiazdki (12 razy 7)



1-szą gwiazdkę masz za samo ukończenie poziomu = easy

2-gą gwiazdkę masz za ukończenie poziomu bez śmierci swoich ludzi = średnie

3-cią gwiazdkę masz za ukończenie poziomu tylko 2 typami, bez ich śmierci i w ciągu 10 minut = mega hard bez legendarnych typów (mam jednego jakimś cudem i nie wyrabia)



Nawet jak macie czas by grindować gierkę to wepchnię was spowrotem w dołek bo jest coś takiego jak energia, skończy się zapas energii nie możesz dalej grać chyba że zapłacisz gemami (ciężko zdobyć) lub real kasą. Albo czekać godzinami aż się odnowi, z każdym poziomem masz refill oraz wzrost limitu a jak będziesz odbierać gifty oraz nagrody to wam ułatwi (miałem ponad 2000 energii) lecz szybko leci w dół gdyż w dalszej rozgrywce płacę 10 energii za jedną walkę i nie wiadomo czy wygram.



sory że się tak rozpisałem ale może wam to pomoże, moim zdaniem nie opłacalne, ale zobaczę za te 30 dni

ZaraMysterywalker To się nazywa konkretny wpis. Właśnie o coś takiego chodziło, czyli dobrze, że sobie odpuściłem. Szkoda by mi było czasu. Póki jest to zadanie, temat pozostawiam aktywny. Może ktoś jeszcze zechce się czymś podzielić. Ja osobiście wiem, że już w to nie zagram. Nie póki jest to zadanie, dzięki za info. :thumbsup:

robertnosal ja dziś kupiłem 3 shards i zdobyłem 3 legendarne postacie to moja ulubiona gra :blush:

Dzikusiewicz1922 Co do mojego wcześniejszego dużego wpisu jest jeszcze jeden sposób. Sposób 7:



7 sposób. Loguj się codziennie przez te 30 dni i wykonaj wszystkie zadania miesięczne. Jest możliwe, że będziecie mieli inne niż ja ale rozpiszę się:



1) Ulepsz 2 artefakty do 16 poziomu (niby wydaje się proste ale to jest męczarnia, z każdym ulepszeniem drożeje i jest mała szansa na powodzenie przykłądowo z 15 na 16 poziom musiałem zabulić 8k i miałem chyba 30 nieudanych podejśc i musiałem wracać do grindowania za śmieszną ilość energii)



2) Ulepsz jednego championa (po prostu jakiegokolwiek typa) do 5 gwiazdek.

Każda postać jest kategoryzowana gwiazdkami, jego siła, ilość hp, atak, obrona, szybkość, skille itp. Można je ulepszać ale jest to ciężkie i też czasochłonne, na początku masz jedego typa 3 gwiazdkowego potem będziesz dostawać 1 i 2 gwiazdkowych. kązdy typ by uloepszyć mgo do wyższej gwiazdki musi być ulepszany na maks poziom z czego im więcej gwiazdek więcej poziomów do osiągnięcia. 1G typ (jedno gwiazdkowy typ) potrzebuje drugiego 1G typa (już nie musisz tego ulepszać), 2G typ potrzebuje dwóch 2G typów, 3G typ potrzebuje trzech 3G typów i aż do 4 gwiazdki żeby go zrobić na 5G typa.



3) Zagraj w klasyczną Arenę 150 razy.

Jest taka arena, gdzie ustawiasz sobie 4 typów (najlepiej najsilniejszych lub takich co mogą wesprzeć pozostałych) i na arenie walczysz z obroną innych graczy dowolnymi typami, każda walka kosztuje 1 token możesz mieć maks 10, 1 token odnawia się w ciągu 1h. lub dostajesz często gifty na 5 lub refill. Nie musisz wygrywać ale po prostu ukończyć walkę czyli nawet łatwe



4) Wygraj walki w kampanii 500 razy.

Jest kampania, o której wcześniej wspominałem no i musisz podkreślam WYGRAĆ 500 razy. Przypominam również o limicie energii



5) Ukończ wszystkie zadania z codziennych zadań czyli 30 dokładnie (akurat w czas zakończenia zadania na Gamehagu)

No i teraz zaczyna się zabawa, bo musisz ukończyć 7 codziennych zadań pominąc jednego raz przepadnie jak i cały twój

Dzikusiewicz1922 wysiłek także lipa



Są zadania codzienne, które zawsze są takie same:

1) Przywołaj 3 typów - czyli generalnei pozyskaj jak to w raid: Shadow Legends wygląda (nic trudnego ale czasem ciężko zdobyć shardy), Sacred Shard musisz zdobyć 3 by ukończyć zadanie na Gamehagu ale są Void Shardy, Ancient Shardy i Mystery Shardy, z czego Mystery bardzo łatwo pozyskać i musisz mieć ich 3 codziennie by trzech typów przywołać.



2) Zawalcz na Arenie 5 razy, to akurat na chillu



3) Wykorzystaj 50 energii.

Czyli tutaj nas biją po *****. ale w razie czego dostajesz nagrody za czas gry, i w którymś momencie dostajesz dużą ilość przekraczającą limit energii ale wciąż ciężko wyżyć.



4) Ulepsz poziom typa 3 razy w Tawernie,

tawerna - miejsce ulepszania typów, musisz tak ich ulepszyć by ich poziom wzrósł 3 razy, możesz mieszać dowoli typów aby po prostu gra zatwierdziła że dziś ulepszyłeś 3 poziomy w górę



5) Przystąp do ulepszenia artefaktów 4 razy.

Czyli musisz ulepszyć artefakt 4 razy ale na szcześcię może być z niepowodzeniem, wystarczy nacisnąć "Upgrade" 4 razy i git ale kasy potrzebujesz tej w grze



6) Kup jaką kolwiek rzecz z marketu.

Market - to po prostu miejsce w grze gdzie za walutę w grze możesz kupić słabych typów, artefakty i Mystery Shard (przy poziomie 30< możesz kupić Ancient Sharda) ALEEE! Market odblokowuje się dopiero po osiągnięciu poziomu 18 także miłego grindowania do poziomu 18 w jeden dzień by nic nie przegapić



7) Te zadanie ma 2 warianty ale generalnie są podobne:

1 - Wygraj 7 bitew w kampanii

2 - Pokonaj 3 bossów w kampanii



Czyli jak widać dużo wysiłku na tak mały zysk moim zdaniem dalej nie opłaca się. Mój czas na wykonanie zadania kończy się dziś a ja nie mam ani jednego...

chonke_seal dzięki bo już chciałem instalować to coś

gregorylejek jeżeli ktoś będzie w to grał to i tak można wydaćale jeżeli robisz to pod kd to się chyba nie opłaca





ninja_2010 to zdaanie to scam

sabinka198 To już lepiej vpn avast na 2 miechy aktywować za darmo zainstalować na telefonie i kompie zmienić na stany wyskoczy oferta z tej gry 120-150 dolarów w freecash za sama rejejestracje i przejscie samouczka jest cos kolo 1000 na freecashu to 1 dolar a nie takie scierwo jak tu i zrobić ale potem beda chcieli potwiedzić numer telefonu z ameryki to polecam hushed program 3dni za darmo ale jak i w avascie i w hushed trzeba karte dodać to też polecam rewolut tymczasową karte :)

sabinka198 O a nawet na Polskim 35 dolarów za 2 shardy .