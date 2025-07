2 zadanie hero wars

Bora015 czy wiecie może jak wykonać drugie zadanie z hero wars? chodzi o wbicie osiemnastego poziomu

xJulqaax nie wiem jeszcze





xMonsterNotFoundx musisz grac i będziesz dostawac mozliwosc uleprzenia na wyzszy lvl

NIETOPERZ_2009 Gdy grasz, postacie Ci awansują oraz dostajesz jakieś eliksiry z expem, które możesz wykorzystać na ulepszenie postaci.

pierog_polski POMOCY/ mam 15 lvl na każdej postaci. i pisze mi że mają maksymalny lvl

Bora015 pierog, musisz wbijac wiecej poziomow na swoim koncie, z czasem jak bedziesz mial np 17 to twoje postacie tez beda mogly byc ulepszone do 17 poziomu

BojanPL Witam. Mam problem z pierwszym zadaniem w grze. Postępuję zgodnie z instrukcją - rejestruję się w grze z linku "graj za darmo", po wykonaniu pierwszych kroków zmieniam nick na taki jak mam tutaj na serwisie, w menu konta dodaję swój adres e-mail oraz potwierdzam rejestrację w otrzymanej wiadomości, a następnie przechodzę do wbicia 10 poziomu postaci. Screen z wykonanym zadaniem robię na ekranie postaci tak by były pokazane ich poziomy oraz z rozwiniętym bocznym menu po prawej stronie z widocznym adresem e-mail. Mimo tego już drugi raz zadanie zostaje odrzucone i otrzymuję komunikat - "Wygląda na to, że nie zarejestrowałeś nowego konta w grze". Proszę o pomoc lub wyjaśnienie co robię źle

dziubbas Ten sam problem Bojan



amennn Może już kiedys w to grałaes i przez to nie możesz





littlefox3 jak zmienić nick , rejestruje się i mam nick e maila ?





amennn a ja mam takie drugie zadanie że muszę kupić klejnoty i czy to tylko ja tak mam?





WaffelKamilatus littlefox3, jeżeli chcesz zmienić nick: kliknij twoją aktualną nazwę ("Team ..."), kliknij "Zmień nazwę", wpisz tę samą nazwę, którą masz tutaj i kliknij "Akceptuj". Jak już była nazwa wcześniej zmieniana, będzie to kosztować 50 tej zielonej waluty.

Pawelekzdr tez mam zadanie 2 zeby wykupic klejnoty. a czego mam zrobic screena bo nie kumam

Mirka01 No właśnie ja też bym chciała wiedzieć co robić bo klejnoty wykupione i nie wiem czy posłać screena czy dowód zakupu z emaila ? i gdzie konkretnie to posłać ?

koloradosi Pawelek, ja tak samo nie kumam jak kupić te klejnoty, za prawdziwą kasę??



Mirka01 Pawełek ja już skumałam screena musisz zrobić tej akceptacji co ci się pokaże po zakupie szmaragdów na hero wars potem kliknąć na rozpoczęte zadanie z rzymską II dalej kliknąć na niebieski napis przy ikonce ile klejnotów dusz za to dostaniesz pokaże ci się Misty i tam masz na dole miejsce na screena

Dzikusiewicz1922 Czyli w 2 zadaniu muszę zapłacić pradziwą kasą by zyskać kilka KD by potem zarobić więcej by zyskać kasę ta? Mam dylemat czy opłacalne, niby coś jak inwestyjca ale skoro są sposoby by dostać je za free to po co?