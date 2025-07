gdzie te nagrody?

tryneczek Witam uzbierałem już dawno kamienie dusz i chciałem odebrac 670rp w lolu. Niestety od długiego czasu nie ma tej nagrody jak i zarówno psc 20zł. zgłosiłem zapotrzebowanie ale to chyba nic nie daje, podejrzewam że większość tych nagród na gamehagu po prostu nie ma... [*] I tu mam pytanie: Kiedy będą dostępne nagrody żeby można było odebrać? Nie ukrywam trochę już na to czekam ;P ps. nie piszcie że są jak nie macie odpowiedniej ilosci kamieni by odebrac tą nagrodę, bo gdy uzbieracie tyle to okazuje się że nagrody nie ma... dzięki :p

tryneczek ._.

lubie_simsy nie wiem, mam tylko 95 kd



akkin fells bad

tryneczek ciekawe kiedy Misty odpowie mi na te pytania dotyczące nagród

bo nwm kiedy to bedzie dostepne, a już z dobry miesiąc na to czekam by odebrać ;p