ROBLOX. Czy warto zainstalować?

UWAGA!!! Do niektórych gierek, kostiumów, dodatków itp. są potrzebne ROBUXY. Niestety albo stety trzeba je kupić za prawdziwe pieniądze! 80 ROBUXÓW za około 5zł. Można kupić też KONTO PREMIUM i wtedy co miesiąc dostaje się ileś ROBUXÓW i masz dodatkowe korzyści.

Wystarczy zainstalować ROBLOX na urządzeniu z dostępem do Internetu oraz założyć darmowe konto. Twoje konto mogą zobaczyć wszyscy zalogowani gracze ROBLOX. Założyć konto mogą dzieci od 7 lat. Podczas gry i ich przeglądania można rozmawiać z innymi graczami za pomocą CZATU. W profilu na ROBLOX widać Twoją nazwę użytkownika oraz ksywkę. Można zobaczyć również twojego awatara, gry w które grałeś i grupy do których należysz. Każdy grasz może dodać cię do znajomych, wystarczy kliknąć napis obok niego.

Roblox jest grą bardzo popularną. Można grać w nią z ludźmi na całym świecie! Przykład: Mieszkasz w Polsce, a grasz z kuzynem, który jest w USA. Proste? Proste! Roblox jest grą, która może spodobać się graczom w każdym wieku oraz tym zaawansowanym oraz początkującym. Są tam różne tryby gry: obby, parkury, strzelanki, horrory, przygodówki i gry budowlane oraz symulatory. Jeśli jesteś wymagający i nie możesz znaleźć gierki odpowiedniej dla siebie to możesz stworzyć własny poziom! Tworzenie własnych poziomów jest bardzo trudne i wymagające, trzeba poświęcić na nie wiele, wiele wolnego czasu do stworzenia profesjonalnego poziomu. W nagrodę za trud i ciężką pracę możesz udostępnić swoją grę dla innych graczy!

