Najtrudniejsze postacie w lolu

Nie ma łatwiejszych i trudniejszych postaci, bo dla kogoś łatwy może być np. Azir, z kolei inna osoba może uważać, że jest on nie do ogarnięcia.

Jezeli sluchasz tych co pisza ze masło i zed to trudne sa postacie to albo sa glupi jak moj brat albo sie z ciebie nabijaja Moim zdaniem najtrudnuejsze sa Azir i Aurelion

moim zdaniem zależy to od osoby czy postać pasuje pasuje do jego stylu czy nie

Join the conversion by creating an account on Gamehag