Adopt me Lvl Pet

Adoptuj mnie! Przewodnik poziomowania zwierząt- W chwili pisania tego przewodnika istnieje 5 klasyfikacji zwierząt domowych: Pospolity-common Niezwykły-uncommon Rzadko spotykany-rare Bardzo rzadki-ultra rare Legendarny Każdy zwierzak przechodzi przez sześć różnych etapów wzrostu, czyli „poziomów”: Nowo narodzony-newborn Junior-junior Przed nastolatkiem-pree teen Nastolatek-teen Post-nastolatek-post teen W pełni dorosła-full growl



zwierzaki są różne,niektóre tylko sezonowe,niektóre można spotkać zawsze,to jakiego wylosujecie zależy tylko i wyłącznie od jajka i waszego szczęścia

Im wyższa rzadkość występowania zwierzaka, tym więcej zadań musisz wykonać, aby awansował do następnego etapu rozwoju. Awansowanie zwykłego zwierzaka jest znacznie szybsze niż awansowanie legendarnego zwierzaka, ponieważ musisz wykonać mniejszą liczbę zadań na każdym etapie rozwoju. Poniżej znajduje się lista zadań, które musisz wykonać na każdym etapie klasyfikacji i rozwoju. Te liczby są nadal W TOKU, ponieważ nadal ręcznie liczę każde zadanie dla każdego zwierzaka, więc niektóre z tych liczb NIE będą DOKŁADNE, ale są bardzo zbliżone do tego, czego możesz się spodziewać, próbując awansować swojego zwierzaka!



Newborn - 3 Tasks

Junior - 6 Tasks

Pre-Teen - 11 Tasks

Teen - 16 Tasks

Post-Teen - 20 Tasks

(Full Grown)

Newborn - 5 Tasks

Junior - 9 Tasks

Pre-Teen - 13 Tasks

Teen - 18 Tasks

Post-Teen - 25 Tasks

(Full Grown)

Newborn - 10 Tasks

Junior - 20 Tasks

Pre-Teen - 30 Tasks

Teen - 40 Tasks

Post-Teen - 50 Tasks

(Full Grown)

Newborn - 12 Tasks

Junior - 25 Tasks

Pre-Teen - 36 Tasks

Teen - 47 Tasks

Post-Teen - 58 Tasks

(Full Grown)

Newborn - 13 Tasks

Junior - 26 Tasks

Pre-Teen - 38 Tasks

Teen - 50 Tasks

Post-Teen - 62 Tasks

(Full Grown)

-Neonowe Zwierzęta- Możliwe jest stworzenie wersji NEON dowolnego zwierzaka! Musisz mieć 4 takie same zwierzaki i wszystkie muszą być w pełni dorosłe. Gdy będziesz mieć 4 identyczne, W pełni Dorosłe zwierzaki, musisz przejść pod miejski most, gdzie znajdziesz sekretne przejście. Najwyraźniej w tej jaskini pod mostem dzieje się jakiś rodzaj szalonej czarnej magii, ponieważ gdy umieścisz swoje 4 identyczne dorosłe zwierzaki w magicznych kręgach, wszystkie połączą się w jednego zwierzaka, który będzie teraz świecił słodką dobrocią NEONU.

Jajko Startowe Po dołączeniu do gry po raz pierwszy, każdy gracz otrzymuje jajko startowe, z którego wykluwa się pies lub kot, które są zwykłymi zwierzętami domowymi. Jajko startowe nie jest zbywalne i może zostać odebrane przez gracza tylko raz, podróżując do żłobka i rozmawiając z Sir Woofingtonem. Obecnie jajko startowe ma 100% potwierdzoną szansę na wyklucie się na zwykłego zwierzaka.-Pies bądź Kot

Pet Egg

to rzadkie jajko, które można kupić za 600 Bucks w żłobku. Najbardziej prawdopodobne jest wyklucie się z nietypowego zwierzaka (35%). Z tego jajka wykluwa się dokładnie 5 zadań. W tym jajku dostępny jest każdy zwierzak, który nie należy do limitowanego jajka lub zwierzaka z karnetu. Gracze mogą go kupić od Holly, miłośnika kotów NPC w żłobku.





Royal Egg

to nieograniczone legendarne jajko, które kosztuje 1450 Bucks i jest obecnie najdroższym stałym jajkiem w grze i można je zdobyć w żłobku lub poprzez handel. Prawdopodobieństwo wyklucia się Królewskiego Jaja jest Niezwykłe (25%), Rzadkie (37%), Ultra Rzadkie (30%) i Legendarne (8%). Sprzedaje je Sir Woofington, pies, któremu zamieniono mózg z Dougiem, człowiekiem, który sprzedaje jajka pęknięte. To jajko wymaga 6 zadań, aby je wykluć lub używając Robux 45, aby je natychmiast wykluć.

to legendarne jajko w Adopt Me! i została wydana 20 marca 2020 r. Jest to jedna z dostępnych nagród w programie Star Rewards i można ją zdobyć, logując się codziennie, aby zbierać Gwiazdki do momentu, gdy gracz osiągnie 660 gwiazdek (175 dni) lub handlując. Golden Egg jest podobny do Diamond Egg, z tymi samymi zwierzętami, ale z inną odmianą.

Common PetUncommon PetRare PetUltra-Rare PetLegendary Petjajka są różne oprócz podstawowych są jeszcze sezonoweGolden Egg