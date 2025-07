Czy warto kupywać skiny

Parasoluk Skiny to jedna z można to powiedzieć "ważniejszych" rzeczy w cs:go bo prawie każdy je ma ,jednak przychodzi pytanie ,czy warto wydać przykładowo 50 zł ,żeby mieć jednego skina? Oczywiście są tańsze ale nie wszystkie są aż tak ładne. Jeśli chodzi o gamehag to tutaj ze skrzynek jeszcze nigdy nie dropnoł mi żaden dobry skin ze skrzynki i zacząłem je sam kupywać za kd ,bo otwieranie skrzynek dla mnie nie ma sensu. Wydajecie ponad 1000kd ,a ze skrzynki dropi skin warty maks 200kd.

Dominikzmc szczerze ci powiem że chyba nie według mnie bo po co wydawać np 100 zł na 1 skina pozdrawiam

wisniacherry lepiej kupować skiny niż otwierać skrzynki mam na mysli zwykłe skrzynki i te na gamechag

wisniacherry ja kupuję jakieś tańsze które mi się spodobają

raszti24 nie warto na steam

Turilot Skiny same w sobie nie bo one tracą na wartości tylko przy sprzedaży. Lepiej kupic klucz wtedy masz szansę na zarobek.

kto_manieq ja właśnie mam zamiar jakiś lepszy ekwipunek sobie złożyć

MrKleer Jak dla mnie, warto jest kupywać skiny. Skiny nie dają jakiejś przewagi, chociaż nie powiem są niektóre skiny, które wtapiają się w tło danych map. Jeśli grasz np. dust II to dobrze jest sobie kupywac skiny pod kolor piasku. Wrogowie mogą być zdekoncentrowani walką i nie zauwarzą danej broni do zasaveowania lub lepszej od ich obecnej.

jedzaa_ nie watro kupywać skinów na steam





Rzepek123 to zależy, mi się gra przyjemmniej z jakąś fajną AWPą albo kałaszkiem, ale nie każdy pewnie lubi

Ninja1000000 jak chceszbo jak ci sie gra znudzi to rip







Marselos Odpowiedz na to pytanie jest cieżka. Sam kupuje skiny ale nie drogie.Ale zrobiłem to po to by móc wypłacać na stronach np dzienne bonusy.Ale moim zdaniem rób z pieniędzymi co chcesz bo są twoje ale nie warto wydawać chajsu na droższe skiny.Chyba że jesteś Youtuberem to inna sprawa.

karolekruczaj Nie warto

Reowen nie wartp





komikson dla mnie warto nawet te najtańsze za 30 groszy bo zawsze urozmaica to grę

konrad_bartosz Nie warto trzeba stawiać na skilla

whitehacker56 nw





wojtazek_ bardzo warto



Kondzix233 Nie warto kupować skinów na steami lepiej wejść na gamehag i porobić pare łatwych zadań i wtedy za darmo masz fajnego skinka.Myśle że pomogłem :)

JestesSlodziak nwm, jeśli chcesz. Są to tylko pixele :)

Bothjohnpl zależy jak wolisz

gdf_com jak kto lubi





tabaotabao ze skinami sie lepiej gra wedlug mnie





Kondzix233 warto oj warto

Kuro_Demon Jak grasz na poważnie to jak dla mnie tylko i wyłącznie skiny z maskowaniem mają sens.

MatiKim14 no nwm nie opłaca sie js nie kupuje skinów

kacper_staniucha według mnie lepiej przeznaczyć np 50zł/psc na pare skinów słabszych niż na jednego dobrego





the_flash14 warto oj warto





bonzo3 po co? Liczy się skill czy skin? Kiedyś tego nie było i ludzie bardziej jarali się umiejętnościami





p0l4k0_64m3_ Ty no spokojnie skiny to tylko lekka dogodność nic nie da ale urozmaica rozgrywke

oripl tak jak najbardziej





VectorNot zależy, skiny to tylko dekoracja

domano2004 Jak najbardziej



JaKubziomo Zależy czy Ci się podoba dany skin

Krzych0l0l Na pewno lepiej kupić skiny niż skrzynki. Ewentualnie możesz się bawić w inwestowanie albo skin flipping



ZGFlexiQX tak średnio ;/

441_D Jeżeli lubisz skiny i Ci się podobają w grze to jasne

Krzych0l0l I mean, każdy mówi że skiny be, ale myśli co innego. Jak chcesz, kupuj, każdy kiedyś wydał coś na grę na kompie i każdy lubił taki zastrzyk dopaminy. Zakup ładnego skina, a jak chcesz, to możesz się pobawić we flipping/ inwestowanie. Na pewno nie otwieraj skrzyni.