Witajcie! Wielu z was po ostatnim artykule zastanawia się jak zagrać we wczeniej wspomnianego wspaniałego moda 'Returning'. Macie szczęście, gdzyż ten artykł jest wszyskim czego potrzebujecie do zagrania w tego wyśmienitego moda!

Z początku instalacja moda 'Returning' może wydawać się dosyć trudna, a momentami wręcz karkołomna. Nic mylnego moi drodzy! Wystarczy, że podążycie za moimi paroma dobrymi radami i będziecie mogli na spokojnie zagłębić się we wspaniały świat oferowany przez 'Returning'.

Po pierwsze, należy pobrać wszystkie potrzebne pliki do istalacji moda. Możeie je znaleźć tutaj, wystarczy kliknąć w link - http://catshare.net/EyyHxZ2lrEqacmF2/Returning.exe





Gdy juz pobierze nam się plik z podanego linku należy go rozpakować (polecam stworzyć osobny folder na pulpicie). Potem należy oczywiście upewnić się, że posiadamy 'czystą' (bez żadnych innych modyfikacji) wersję Gothic'a 2 Noc Kruka zainstalowaną na naszym komputerze.

Jeżeli już pobraliśmy plik i mamy zainstalowanego Gothic'a możemy przystąpić do istalacji poszczególnych elementów z pliku pobranego wcześniej. Po pierwsze, należy zainstalować Full_Pack_ReBalance_SnC_v2 do folderu z zainstalowanym Gothic'em 2 Nocą Kruka. Gdy już mamy to z głowy należy zainstalować profesjonalne spolszczenie. W tym momencie mod jest już grywalny, jednakże jeżeli ktoś chce polepszyć doznania czerpane z rozgrywki może zainstalować jeszcze kolejno Texurepacka_pl oraz Video_pl.



Po zainstalowaniu tych wszystkich elementów powinniście byli odpalić Gothic 2 Returning bez jakichkolwiek problemów (jednakże uruchomienie gry powinno nastąpić przez Gothic 2 Starter znajdujący się w plikach gry a nie przez skót utworzony na pulpicie, gdzyż będzie to skrót do rosyjskiej wersji gry).

Mam nadzieję, że dzieki temu poradnikowi wiele osób na nowo odkryje Gothica 2 w tak wspaniałej osłonie jaką jest 'Returning'.