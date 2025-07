Skin do Ahri

Jeśli ktoś się zastanawia nad kupnem skina do Ahri to polecam poczekać na premierę Arcade Ahri - ten nowy skin wygląda naprawdę ładnie.

Wedlug mnie najladniejszy i polecany przez wszystkich skin do ahri to foxfire ahri a jesli chcesz jakis nowszy to polecam academy ahri

Jaki skin do Ahri jest według Was najładniejszy?

