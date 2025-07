Oceny w lolu

knott Jak zdobyć ocene s - s lub s+ aby dostać skrzynię?

Milans To znaczy, z tego co mi wiadomo to oceny są zależne od tego, jak grasz i jakie są średnie statystyki bohatera.

Przykładowo: Średnie statystyki sony (według grających): 2/1/12 - dostaniesz s.

KontoZRP No sam nie wiem na przykład Yasuo... niby łatwo zdobyć dobre staty ale wiele osób nim gra a takim urgotem prawie nikt na urgocie można mieć np. 5/3/7 i dostaniesz S a yasuo miałęm kilka razy 17/3 i a-

Tntmankej Ocena w lolu zależy od ogólnoświatowego kd ratio, średniej farmy, ilości wardów itp.

Jeśli chcesz dostać skrzynię to graj postaciami mało znanymi, gdyż poprostu łatwiej dobić ten poziom kd ratio.

Poney Zależy od wielu czynników; twojej farmy, statystyk, średniej statystyk etc.

an8tek Musisz wszystko ksować i miec najlepsze staty mi tak dużo razy się udało zdobyć s ☺

sebu1245 jezeli chcesz dostawac łatwe ranki +S,S to graj tym champem na liniach na ktorych nie gra sie ta postacia !!!

WhiteWither Graj supportem wtedy jest najłatwiej mieć s jak masz dużo asyst

Martuu Dbaj o dobrą farmę i dużą ilość zabójstw oraz asyst, przy małej ilości zgonów. I racją jest, że np. zagraj jakimś mid-lanerem na innej linii, np. topie. A tak btw. to najłatwiej o S-ki było na urfie:D

iwoszek Słyszałem od kolegi że to podobno zależy od dmg. Ale inny mój kolega zwykle wyciąga najmniejszy dmg a i tak dostaje s. Najłatwiejszym sposibem jest granie supportem ponieważ zdobywa się duźo asyst

Smola Duża ilość farmy i dmg

Sayanin Im grasz lepiej tym masz wyższą range proste :D



Krelon Tak jak napisał sebu1245. Grając postacią nie stworzoną na daną linię masz większą szansę na uzyskanie takiej oceny (nie polecam próbować na rankedach a na zwykłym drafcie (uprzedź team)

Falszywekpl Polecam przeczytac: http://eune.leagueoflegends.com/pl/site/2016-season-update/champion-mastery.html



seven331 przez wiele gier jakie grałem zauważyłem że aby zdobyć S to trzeba nie dość że mieć 3 krotność zabić do śmierci i dwukrotność asyst do śmierci czyli w skrócie jak umarleś 5 razy to zrobić 15 zabić 10a

bombi7734 Najlepiej ograniczyć zgony max do 5 i mieć jak najwięcej farmy jak i statystyk w zabósteach i asystach.

