Jedyny dzialajacy cheat METIN2.pl

Siemanko. Widzialem na wielu forach ze uzytkownicy a zarazem gracze Mt2 PL pytaja jakie cheaty dzialaja. *Otoz jedyny dzialajacy jest m2bob.net. Jest on pochodzenia Niemieckiego lecz sa dostepne wszystkie jezyki oraz wszystkie serwer nawet prywatne. Jest on platny (45zl) 5Euro lecz dostepna jest rowniez ubozsza wersja ktora jest free. Inne cheaty ktore mozecie zobaczyc na yt czy w google to Scamy. Podstawowe funkcje M2boba: *LEVEL BOT-wh, auto atak, auto poty, pull mob, dmg, sell (sprzedaje zbedne dropy). *Fish bot. *searh bot przeszukuje sklepy w celu znalezienia wybranego przez nas itemu np mnisia+6. -Antiban -opcja ktora w jakims stopniu chroni nas przed banem "zmien channel gdy gm jest w poblizu " czy tez "zachowuj sie normalnie gdy.." *BuffBot. I wiele wiecej ciekawych funkcji.

