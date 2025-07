Co to są odznaki i jak je zdobyć?

Szymonel60 O co chodzi z tymi odznakami bo nie rozumiem?

XxPolakkxX Ty no nie wiem

Szymon8708 Nie wiem o co kmn

Dandaplay Jak masz dużo znajomych to dostajesz jakąś odznake powyżej 100 musisz mieć i wtedy odznake za to dostaniesz nazwa tej odznaki to adept znajomości czy jakoś tak

TomPolskaYT Gdzie znaleźć te odznaki???





kacp08 @TomPolskaYT odznaki się zdowya nie szuka



BloodyTryhardyt vehicle simulator badz policjantem wykonaj screeena i juz



Kejtan2005 sam nie wiem bo nie gram w ta gre

luki9875 Ty no niewiem?

CodeDel Na Roblox każdy ma na profilu 2 rodzaje odznak (Player Badges i Roblox Badges). Player Badges to odznaki gracza, które zdobywa się z danych gier grając w je. Jeśli chcesz w swojej grze, aby ktoś otrzymywał odznakę, musisz ją najpierw stworzyć (nazwa, opis i obrazek) i kupić ją za 100 robux. Stworzenie każdej tyle kosztuje. Więksi twórcy gier (popularnych) nie mają z tym problemu, gdyż zarabiają dużo robux na swoich grach. Po kupnie aby gracz otrzymał odznakę w danym momencie, trzeba to scriptować. 2 rodzaj odznak to Roblox Badges czyli odznaki Roblox. Jest ich pare. Możemy po kliknięciu jakiejkolwiek z profilu swojego lub innej osoby zobaczyć ich pełną listę. Z odznak Roblox są ich 4 kategorie:



Kategoria 1: Membership Badges (odznaki członkostwa) - Odznaki te zdobywa się za członkostwa w "klubach budowniczych" zwanych Builders Club. Można je kupować jak walutę Robux. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co ten klub daje napiszcie nowe pytanie to może odpowiem jak zobacze ;)

Odznaki:

1. Welcome To The Club Badge (Odznaka "Witaj w Klubie") - dostają ją odrazu wszyscy przy pierwszym razie zakupu jednego z Builders Club (są 3: Builders Club [umownie jest to Basic Builders Club jednak Builders Club to jest i określenie tych 3 klubów, jak i tego pierwszego klubu], Turbo Builders Club i Outrageous Builders Club. Każdy różnie się wyglądem, większymi bonusami, możliwościami i ich ceną (podane rosnąco). Odznaka pozostaje już na profilu na stałe.

2. Builders Club Badge (BC) - otrzymuje się je na termin członkostwa w Builders Club (ten 1 z 3 klubów). Po zakończeniu się twojego członkostwa w tym klubie odznaka znika z profilu, jednak jeśli znów zakupisz to samo członkostwo odznaka znów wróci na ten czas. Tak samo jest w poniższych odznakach, tylko że dotyczą reszty klubów:

3. Turbo Builders Club Badge (TBC)

4. Outrageous Builders Club Badge (OBC)



Więcej w kolejnym komentarzu poniżej!

CodeDel Kategoria 2: Community Badges (odznaki społeczności) - są to odznaki społeczności Roblox czyli związane ze samą stroną Roblox i jej społeczności, którą twoją po prostu gracze.

1. Administrator Badge (odznaka administratora) - otrzymują ją tylko administratorzy Roblox. Nie wierz nikomu, kto mówi, że jest adminem. Żaden administrator akurat nie zna języka polskiego, a jakby pisał po angielsku, to nigdy się do tego nie przyznaje i nie zaczepia, nie oferuje ci nic i najprawdopodobniej nie będzie na ciebie zwracać uwagi chyba, że oszukujesz. Szansa na ich spotkanie w grze jest prawie niemożliwa. Jest jedynie bardzo mała szansa na spotkanie ich w corocznym wydarzenie Egg Hunt. Tylko administratorzy mają tą odznakę na profilu. Są jeszcze stażyści (Intern), co pracują dla Roblox, jednak nie są administratorami, czyli ich rolą nie jest akurat nadzorowanie społeczności, czy stosują się do regulaminu.

2. Veteran Badge (odznaka weterana) - Otrzymujesz ją od razu, gdy zalogujesz się (wejdziesz na Roblox) i minie rok od założenia konta. Jest jeszcze takie coś jak Roblox Veteran (weteran Robloxa), co jest czymś innymi. Są to członkowie, co bardzo długo są na Roblox. Otrzymali oni odznaki (ale nie na profilu, tylko do założenia na postać).

3. Friendship Badge (odznaka "przyjacielswa" [jakoś tak to nazwałem bo tłumacze to z ang.]) - otrzymujesz ją, gdy po raz pierwszy będziesz miał na Roblox 20 znajomych (friends). Maksymalnie można mieć ich 200, dlatego nie polecam dodawać do znajomych przypadkowe osoby, które wysyłają nam zaproszenie, tylko osoby, które już trochę znasz, grałeś trochę z nimi no i było fajnie, itd.

4. Ambassador Badge (odznaka ambasadora) - dostawali ją użytkownicy za udział w progranie ambasadorstwa w latach 2009-2012. Nie można już zdobyć tej odznaki.

5. Inviter Badge (odznaka zapraszającego) - dostawali ją użytkownicy za udział w progranie zapraszających w latach 2009-2013. Nie można już zdobyć tej odznaki.



CodeDel Kategoria 3: Developer Badges (odznaki developera) - odznaki dla developerów. Wprawdzie może nim zostać każdym, lecz najpierw trzeba nauczyć się budować, a potem scriptować (nie programować, mimo że jest to podobne, to nie dotyczy systemu) w języku Lua, a potem funkcji i serwisów oferowanych przez Roblox dla tego języka w środowisku Roblox Studio. Jeśli chcesz zacząć tworzyć swoje gry bez wklejania tylko prac innych, polecam napisać do mnie :)

1. Homestead Badge - odznaka za 100 wizyt pokazywanych na profilu. Aby je osiągnąć musisz stworzyć własną grę (nie w grupie) i dodać ją do profilu przez wejście na jej stronę i po kliknięciu w "trzy kropki" wybrać "Add to profile". Wtedy też będzie wyświetlana twoja gra na twoim profilu w zakładce "Creations".

2. Bricksmith Badge - odznaka taka sama jak przed chwilą, ale za 1000 wizyt (czyli 1k - w ang. np. 10K odpowiada naszemu 10 tys.).

3. Official Model Maker Badge - odznaka niemożliwa do zdobycia. Otrzymało go dosłownie kilka osób za modele (budynki itd. zrobione w Roblox Studio), które Roblox wybrał sobie wiele lat temu. W Roblox Studio na początku w zakładce "Explorer" masz takie modele oficjalne z tarczą obok z napisem RBXM. To są te modele. Warto wspomnieć, że jest to parę osób, których zostało często wybrane po kilka modeli.



CodeDel Kategoria 4: Gamer Badges (odznaki gracza) - Niestety po zakończeniu wydarzenia "Summer 2015" trwającego w wakacje w roku 2015 stało się niemożliwe zdobycie tych odznak. Można je było zdobyć za zdobywanie punktów w grach. Kiedyś była jeszcze pod grami zakładka "Leaderboards" gdzie były wyniki graczy top z najwięcej uzbieranymi punktami w grze oraz klanami, które do dziś można kupić w grupach za 500 robux. Można być tylko w jednym klanie.

1. Combat Initiation Badge - za 10 punktów.

2. Warrior Badge - za 100 punktów.

3. Bloxxer Badge - za 250 punktów.



Mam nadzieję że pomogłem :)

tomacha1234567890 mało sie wygrywa polegam kupic

Freja wystarczy grać a odznaki same wpadają na konto





TurtleTheSquirles Grasz i zdobywasz. Nie ma nic do zrozumienia innego.

TurtleTheSquirles Nie ma nic do gadania po prostu grasz i grasz grasz i graszgrasz i graszgrasz i graszgrasz i graszgrasz i graszgrasz i graszgrasz i graszgrasz i graszgrasz i grasz i zdobywasz. Nic niw dają.