Jaka postać na topa ? ( Tak aby wygrać 1 vs 9 )

Deko19

Tak naprawde to wszystarczy nauczyć sie counter pickami i starać sie grać pod drużyne jeżeli pickujesz przykładowo blind setta to może ciebie przeciwnik łatwo skontrować najlepiej grać z kimś duo picknąć maokaia/ornna/illaoi... dlaczego bo na topie nie liczy sie czy wcarrujesz gierke tylko ile otrzymasz obrażeń i ile dasz czasu adc lub mid lanerowi czasu na to żeby mógł zrobić jak najwiecej obrażeń oraz na topie liczy sie kontrola tłumu jak leśnik by ciebie gankował to średnio mu wejść przykładowo jak byś grał trynda dasz jemu slowa a ma i tak czas na to zeby zareagować a tak to stuna byś rzucił i odrazu w 90% szans powinien wyjść gank dzięki postacią takim jak "Maokai ,Ornn albo Malphite " moim zdaniem jak byś grał Malphitem to byś szybciej wszyszedł z silvera lub bronzu niż jak byś grał tryndą , teemo, settem bo Malp jest strasznie łatwą postacią a jedną super umiejętnością może nawet wygrać gre Pozdrawiam :D ...