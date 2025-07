Czy opłaca się kupić karnet bojowy?

Dzień dobry wedlug mnie to bardzo oblaca się kupic karnet bojowy poniewaz to zaledwie 40zl. Plusy sa takie ze w calym karnecie dostaesz az 1300 v dolcow.

Moim zadaniem sie oplaca ale zaczekaj do 5 sezonu do teraz sie nie opłaca

opłaca się dzięki karnetu (jak ukończysz cały) jesteś ok 500 x-dolców do przodu + masz skiny i tańce

Oczywiście, że się opłaca! Za darmowy karnet otrzymujesz bardzo mało nagród. Dzięki Karnetowi Bojowemu, dostajesz ponad 100 różnych itemów, a do tego odblokowywujesz dostęp do różnych wyzwań, po których ukończeniu zgarniasz super nagrody! Kupuj, chociaż teraz chyba już się nie opłaca, bo do końca sezonu tylko 16 dni, także lepiej poczekać na Sezon 5 i dopiero wtedy kupić

Tak, opłaca się. To zaledwie 40zł, a zarabiasz ponad 1000 V-Dolców, więc możesz kupić następny karnet bojowy. Skinów jest ogrom, przez co nie musisz ich kupować w sklepie. To jednorazowy wydatek, a ile daje.

Join the conversion by creating an account on Gamehag