Xejan

Zapewne wielu z was gra w Foe, ponieważ chce zdobyć łatwe KD, jednak chcę podzielić się swoim doświadczeniem z grą ponad 700logowan dziennie zacznijmy od tego, jak dobrze zauważyliście,gra ta posiada epoki w drzewku technologi, które się bada i dostaje nowe budynki...jednak odradzam lecenie z epokami do przodu, bo nie o to chodzi w tej grze, gra ta uczy cierpliwości i upartego dążenia do celu jakim jest osiąganie jak najwiękrzej mocy, w grze rozwija sie perły które dają wiele bonusów od zaopatrzenia i złota po bonusy do ataku i obrony armii, w grze bardzo często występują eventy takie jak archeolodzy,jesień,zima,halowen, itp. Eventy są zazwyczaj w odstępach po półtorej miesiąca, oferują one bardzo ciekawe budynki, które dają pr... słowniczek gracza pr- punkty rozwoju, używa sie ich do rozwijania pereł i technologii perły-główne budynki,ktore się rozwija poziomami które zwiększają bonusy danej perły plany- plany sa potrzebne do podnoszenia maksymalnego lvl perły, wymagane jest ich 9, gdy perłę postawisz masz możliwość rozwinięcia ja do 10poziomu a potem za każde 9 planów powiększasz maksymalny lvl o 1 wg-wyprawy gildyjne bu je odblokować musisz być w gildi, robisz konflikty za każdy dostajesz nagrody,sa 4 poziomy czyli razem 64 konflikty, jednak każdy oprócz 1 musi zostać odblokowany przez radę gildi za surowce ze skarbca gpc- gildyjne pola!chwaly przejmujesz sektory wraz z gildią,awansujesz o różne rangi az do platyny, nagrody za miejsca to fragmenty 2 budynków drogi sławy oraz statua bohatera, która daje bonusy pr i towary do gildi a droga do sławy to jest segment który doczepia się do poprzedniego daje on bonusy do obrony armi atakującej prestiż gildi i potencial - zdobywa sie je poprzez wg itp itd im większy poziom tym lepszy bonus oraz więcej pr z ratusza