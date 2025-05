State of Survival : Survive the Zomb

ventum91 Jest to zadanie ze ściany grozy Gra na telefon Do zdobycia 3399 KD Mamy do zbudowania główną bazę na 20 lvl w 25 dni Gra typowa dla tej ściany rozbudowujesz kolejne budynki w kolejności gra jak wiele już tylko że tym razem walczymy z zombi W 24 godziny czyli tylko 1 dzień wbiłem 11 lvl bazy. Na razie idzie ciekaw jestem tylko czy samo podniesienie bazy z 19 na 20 lvl nie trwa na przykład 10 dni jak się to już zdarzało

FeverGamer ja się właśne zastanawiałem co trzeba zrobić, ponieważ opis był zbugowany, przynajmniej u mnie

RzecznyZmij Znikla ta oferta juz czy tylko ja jej nie widz e?

ventum91 nadal aktywna widać tylko upewnij sie czy dobra ściana otwrta

ventum91 Ważne porady!!!!!!!!!!!!!

Za zebrane biokapsee kupujemy drugiego budowlańca a nie przyspieszenie w ten sposub uzyskjemy 48 h

Rozbudowujemy laboratorim do 9 poziomu i w rozwuj badania nad nażedzaimi

Talenty układamy w drzewko w celu przyspieszenia budowy

Ważne porady jeśli chcecie wyrobić sie w czasie

Nie kupujcie surowców ponajeżdzajcie dzikich surowców i tak jej w nadmiarze.

0mn0mn0m A ja zaczęłam zadanie za 2700 eh...

Dzień 6, level 14 się buduje na razie.



0mn0mn0m Aha, warto wejść na stronę FB i zobaczyć, czy nie ma giftcode, dostaje się biocapsy dodatkowe :D



ventum91 Dziś minie 6 dzień gry. Baza włąsnie na 16 lvl rozbudowana. Czas 23 h.. Cięszko zbobyc przyspieszenia budowy. Zapasy uzupełnia sie bez problemu najazdem na dzikich. Jeszcze dzis lub jutro rano włacze rozbudowa na 17 lvl ale widze że trwa to 30 h. Długo ale puki co zadanie wydaje sie wykonalne na spokojnie. Opisze jeszcze co i jak 10 dnia.

0mn0mn0m Ja jestem na 10 i buduje dopiero 17 poziom, ale mam nadzieję nadrobić jakoś czas (są eventy, może jakieś przyszpieszenia tam się zbierze).



ventum91 Dzień 10 lvl bazy to 18.

Żeby rozbudować na 19 trzeba najpierw komisariat jeden poziom trwa ponad dobe. A sama rozbudowa z 18 na 19 trwa 54 godzin tak dwa dni i 6 h. Do tego trzeba podniesć poziom dobrobytu a i o takie ilości surówców coraz trudniej. ( po 15 milionów)

Więc mimo intensywnego grania tak całkiem pewnym być nie można bo jeszcze cie ktoś może najechac albo coś.

A nawet zakup za 25 czy 50 złoty nie gwarantuje ukończenia misji tak naprawde duży kosz żadne kożyszci ja tu nie wydaje ani złotówki.

ventum91 Dzień 13 lvl bazy 19

całkiem niezle idzie ale teraz jeszcze komistariat i strzelnica na 19 to pomad dzień zajmie

dobrobyt do 165 tysiecy dobić trzeba

surowców po 20 milionów a baza sama w sobie i tak bedzie sie rozbudowywać 3 dni

czyli przy intensywnym graniu da sie na spokojnie

ventum91 16 dzień

spełniłem wymogi budowlane na 20 lvl bazy

budowlane, surowcowe i dobrobyt zostało tylko czekać 3 dni na rozbudow na bo aż tyle trwa wiec wyrabiam sie w 20 dni

nic nie zapłaciłem, ale sporo grałem

napisze w weekend ( zbiore jeszcze jakieś przyspieszenia) czy dosałęm nagrode i jaką

_casedropeu_mrowka kozak giereczka





ventum91 no i jest 18 dzień i koniec zadania

dostałem 2720 pónktów

PO987 ja też dostałam 2720kd

PACI0O0 czy może ktoś wie dlaczego znikła mi oferta tej gry, nie mam jej na żadnej ze ścian i co zrobić by zaliczyło zadanie

PO987 to chyba da się robić

ventum91 oferta mogła już wygasnać, i możesz wykonać zadanie tylko wtedy jezeli ściagnełeś przez ich link icznaej nie zaliczą

Greenman83 Witajcie

Wczoraj zrobilem to zadanie w mniej niz 25 dni od zalogowania jak dobrze licze nagrody nie bylo i nie ma jak do tej chwili...Wyslalem pytanie do suportu zobaczymy co wymysla....

Pozdrawiam...





uszkoPLay ja mam obecnie 26lvl i jestem w 196 swiecie mam świetny sojusz i gra jest MEGA.

0mn0mn0m Mi tez nie policzyło punktów: najpierw support napisał, że trzeba odczekać do końca czasu oczekiwania, potem... nic. Pisałam jeszcze raz, zero odpowiedzi.