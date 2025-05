Zyra - cierniowy poradnik do postaci!

Witajcie w kolejnym poradniku!



Dziś przybliżę Wam troszeczkę zapomnianą postać Ligi Legend,a mianowicie Wiedźmę Cierni. Artykuł obejmie umiejętności postaci, przydatne porady oraz przedmioty i runy.



Ps. Poradnik dotyczy Zyry jako supporta! Nie będą tutaj omawiane taktyki Zyry w dżungli i śrdkowej alei.

I. Informacje ogólne

II. Umiejętności

Pasywka /Cierniowy Ogród - wokół Zyry co jakiś czas pojawiają się nasiona. Po użyciu blisko nich Q lub E wyrastają rośliny atakujące przeciwników.

Q /Śmiercionośne Kolce - z ziemi wyrastają kłącza, które wybuchają i zadają obrażenia. Q rzucone obok nasion powoduje wyrośnięcie Cierniopluja -zadającej obrażenia rośliny plującej we wrogów na odległość.

W /Szybki Wzrost - Zyra sadzi w wybranym miejscu nasionko, które daje wizję na 2 sekundy na bohaterze, który na nie nastąpi. Po zabiciu wroga czas odnowienia W skraca się o 60%.

E /Korzenny Uścisk - Zyra wypuszcza pnącza, które unieruchamiają wrogów. Jeśli obok rzuconego E znajdują się nasiona to wyrosną z nich Smagające Pnącza zadające obrażenia i spowalniające wrogów.

R/Duszące Ciernie - Zyra rozpuszcza na sporym obszarze pnącza, które zadają obrażenia, a po chwili wyrzucają wrogów w powietrze. Rośliny, które znajdują się na powierzchni R zyskują dodatkową prędkość ataku, 50% zdrowia i zadają 150% obrażeń.

III. Runy

IV. Co budować?



V. Jak grać?

Zyra w sklepie jest do kupienia za 4800 niebieskiej esencji. Nasza magiczna przyjaciółka posiada drugi stopień trudności, chociaż jej ogranie nie jest specjalnie trudne.Pochodzi ona z Ixtalu, czyli z tego samego regionu co chociażby Malphite czy Nidalee. W jej historii czytamy o niebezpiecznym Ogrodzie Zyry, który został zniszczony przez pewną czarodziejkę i jej kompanów. Podczas wywołanej przez nią eksplozji magicznej, Zyra (jako natura) wchłonęła się do ciała dziewczyny. Tak powstała cielesna Zyra - połączenie kobiety z roślinnością. Od tej pory Zyra krąży po świecie Runettery i każe tych, co szkodzą naturze.Do patcha 10.11 Zyra posiada 6 skórek:1. Ognista Zyra - 975RP2. Opętana Zyra - 1350RP3. SKT T1 Zyra - 750RP4. Zaklinaczka Smoków Zyra - 1350RP5. Zyra z Sabatu - 1350Rp6. Zyra z Sabatu (Prestiżowa Edycja)Kolejność maxowania umiejętności:Wybór run dla naszej wiedźmy jest dość prosty. Oto runy, których używam:Myślę, że nie ma co tutaj wyjaśniać.Zyra jest jednym z tych supportów, który nie ma budować przedmiotów defensywnych. Stąd jej przedmioty powinny wyglądać mniej więcej tak:Ps. Wybaczcie za jakość zdjęcia.Oczywiście jest to tylko moja propozycja. Jeśli macie przeciwników z dużą odpornością na magię możecie kupić zamiast Udręki Liandry`ego na przykład Morello. Zamiast Duchów możecie kupić Klepsydrę, a w miejsce Butów Prędkości wziąć Buty Mobilności.1. Zyra nie jest typowym supportem. Oto kilka porad jak grać, aby wygrywać:2.Uważaj jednak, aby przy tym nie zabierać farmy swojemu adc!3. Rozważnie używaj swoich nasion. Najlepiej przyszpil wroga z E, a potem szybko rzuć W i Q.4. Ulta używaj tylko wtedy, gdy masz w jego zasięgu jakieś rośliny. Polegaj na nim szczególnie w trakcie walk drużynowych. Dobrze rzucone R Zyry potrafi znacząco przechylić szalę zwycięstwa na jej korzyść.5.6. Twoja główna linia obrony przed gankiem to Twoje E. Maxuj go od początku, a w razie wspomnianej zasadzki wyczekaj odpowiedni moment na jego użycie. Jeśli spudłujesz możesz ujrzeć ekran w szarych barwach...7. Jeśli w przeciwnym teamie widzisz supporty typu Nami, Senna, Sona, Soraka...8. Podczas walk drużynowych zachowaj bezpieczny dystans.Dobrze wykonane combo LeBlanc lub Talona zakończy twoje życie w mgnieniu oka.9. W późniejszej fazie gry możesz sprzedać item supporta i kupić coś potężniejszego (polecam Echo Luden).

Dziękuję, że dotrwałeś do końca poradnika. Mam nadzieję, że przybliżyłem Ci nieco tą postać. Powodzenia na Słonecznym Rifcie, przywoływaczu!



Artykuł napisał: MATFOO