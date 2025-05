Gry, które są warte poświęcenie uwagi

Chcę wam przedstawić kilka gier, które (moim zdaniem) są warte pobrania i zagrania w nie. Są tu gry dla fanów koni, farmy jak i nawet gier z bronią. Bardzo bym chciała, aby artykuł się przyjął ;)















Nie oszukujmy się każdy z nas miał styczność z tą grą. Albo w nią grał lub gra teraz, czy słyszał z opowiadań kolegów ile to razy zabili już smoka w endzie. Minetcraft jest grą znaną na całym świecie. Jest grą, która uczy nas wyobraźni, czy nawet projektowania domów (może być to przydatne dla osób, które interesują się właśnie takim projektowaniem). Mamy tryb kreatywny i tryb przetrwanie, tak zwany survival. N trybie kreatywnym mamy dostępne wszystkie rzeczy (tak zwane itemy), natomiast na survivalu musimy wszystko zdobyć sami.Nie ukrywam, że ta gra może nie każdemu się spodobać, ponieważ nie każdy jest zwolennikiem wirtualnych farm, ale zapewne znajdzie się ktoś komu ta gra przypadnie do gustu. W hay day tworzymy własną farmę, która rozwijamy cały czas. Wraz z każdym kolejnym poziomem, który wbijemy odblokowują nam się kolejne rzeczy (maszyny, zwierzęta, dekoracje itp.).Mamy swój sklep, w którym sprzedajemy swoje produkty i inni gracze je kupują, również my możemy coś kupić od innych. Na początku (ze zwierząt) dostajemy kury, ale potem możemy kupić sobie krowy, świnie, owce, kozy, konie, psy, koty, króliki, osły, kocięta i szczeniaki. Na pewno raźniej grać ze znajomymi, gdyż każdy gracz posiada swoje ID, a nad nim pole w którym możecie napisać kod swojego znajomego i razem z nim grać.Gra ta jest bardzo podobna do gry na komputer star stable. Ta gra jest idealnym rozwiązaniem dla miłośników koni. Mamy tu własnego konia, postać. Koni nie kupujemy, tylko łapiemy je kulkami. Kule są w różnych kolorach, dane kolory odblokowują się wraz z poziomem. Aby wbijać poziomy musimy wykonywać zadania, takie jak zrobienie wyścigu, czy na przykład zrobić siodło. Aby zrobić na przykład ochraniacze na nogi musimy zbierać drewno, bawełnę i stal. W następnych poziomach odblokowują nam się inne rudy.Dla fanów filmu "Jak wytresować smoka", czy serialu "Jeźdźcy smoków" też coś przygotowałam ;). Tutaj tworzymy własne Berk. Budujemy legowiska dla smoków (na początku dostajemy szczerbatka więc chyba to na plus) Z czasem odblokowują nam się walki, w których walczymy oczywiście swoimi smokami. Głównymi walutami są ryby i drewno za które kupujemy np. ulepszenia. Aby wbijać kolejne poziomy na smokach musimy je karmić.Idealna gra dla ludzi, którzy lubią grać w gry związane z bronią. Tutaj aby zdobywać osiągnięcia itp. musimy polecieć na misję i zabijać innych. Na mapie znajdują się różne skrzynki, w których są bronie, hełmy itp. Jeśli kogoś zabijemy to z tej osoby wypada nam skrzynka, w której znajdują się rzeczy tej osoby i możemy je po prostu wziąć.Lubisz zoo i chcesz kiedyś otworzyć własne? - to jest gra dla ciebie. W zoo craft tworzymy własne zoo według swojego uznania. Możemy je ozdabiać jak chcemy i nikt nam nie mówi co i jak mamy robić. W laboratorium przez połączenie dwóch gatunków tworzymy kolejny! Do naszego zoo przychodzi także coraz więcej klientów, jeśli będziemy im pomagać dojść tam gdzie oni będą chcieli, będziemy otrzymywać pieniądze lub gwiazdki do poziomu.No i jest coś dla fanów robotów czy ich walk! W super mechs tworzymy według własnego uznania robota, którym potem wybieramy się na misje i walczymy z naszym przeciwnikiem, czyli innym robotem. Po przez ulepszanie naszej maszyny mamy więcej HP ( czyli punktów życia). Otwierając skrzynki, w których znajdują się karty. losujemy nowe części do naszego robota (nogi, głowę, broń itd.). Gra potrafi nieźle wciągnąć i sprawić, że stracimy poczucie czasu.Dziękuję bardzo za przeczytania artykułu, jeśli w ogóle ktoś go przeczytał ;) Mam nadzieję że się przyjmie z tego względu, że zanim go napisałam, to pobrałam te wszystkie gry i sama je przetestowałam (we wszystkie grałam przez ok. miesiąc (na początku maja je pobrałam)). Jeszcze raz dziękuję za przeczytanie.PS jeśli grasz, lub zamierzasz pobrać którąś grę z artykułu napisz w komentarzu :)