Czy opłaca się otwierać skrzynki?

Z jednej strony tak, bo jest szansa na dostanie niedostępnych skinow, a poza tym zaoszczędzasz na skinach. Z drugiej strony nie, bo nigdy nie wiesz co wypadnie. Choć jak dla mnie jednak bardziej na plus niż na minus. :)

i taki i nie obecnie masz większą szansę na wydeopienie postaci lub skina do warda niż do postaci także twój wybór

Od czasu wprowadzenia emotek do gry - nie. Spadła szansa na wydrobienie skina lub cennego przedmiotu. Gdyby cena w RP zmniejszyłaby się to byłoby to opłacalne. Nadal jednak warto grać niegranymi wcześniej bohaterami i otwierać otrzymane skrzynki

W ostatnim czasie za zdobyte przez gamehag RP zrobiłem opening i połowa tego co otworzyłem to były skin shardy za max 975 i champion shardy. Czy nie lepiej jest kupować skiny za pełną cenę lub na wyprzedażach skoro riot publikuje plany przecen na kolejne miesiące?

