Jak zdobywać fame na MovieStarPlanet?

Cześć wszystkim!

Jest to mój pierwszy artykuł, więc z góry przepraszam za wszystkie błędy i niedoskonałości. Mam nadzieje, że wam się spodoba i dowiecie się z niego paru ciekawych rzeczy. No dobrze, wiec dzisiaj zajmiemy się tematem zdobywania fame na MovieStarPlanet. Założę się, że większość zna tą grę w nią grało bądź nadal gra. Ale może tak na początek... Co to jest fame? Są to punkty, dzięki którym wbijamy levele na MSP. W tym artykule przedstawie wam kilka sposobów jak go zdobyć.

Jest to chyba najpopularniejszy sposób na zdobywanie fame. Gdy damy innej moviestar autograf otrzymujemy (chyba) 10 fame. Aby dostać więcej fame musimy polegać na innych graczach. Jeżeli inna moviestar podaruje nam autograf zdobędziemy około 100 fame.To też dość znany sposób. Tutaj również potrzebujemy pomocy innych. Gdy jakiś użytkownik polubi (kliknie "love it") nam look, pokój, zdjęcie itp. dostajemy za każde polubienie od 1 do 3 fame.Ten sposób polega na wykonywaniu prostych zadań z zakładki "kariery". Na początku za każde wykonane zadanie otrzymujemy 100 fame + 100 sc (Star Coins). Potem ta liczba zmniejsza się do 10 fame i sc.W tym sposobie dostajemy fame za przeróżne osiągnięcia. Niektóre można zdobyć szybko, na niektóre trzeba czekać. Są też takie, które można osiągnąć tylko z plakietką vip.Na MovieStarPlanet są tzw. ekskluzywne kolekcje (kolekcja drip, pixel, ink). Gdy kupimy jakieś ubranie z jednej z tych kolekcji otrzymujemy minimum 3500 fame! Niestety ten sposób jest tylko dla "bogaczy", bo rzeczy z kolekcji kosztują od 30000 do 75000 sc.To już ostatni sposób dla zwykłych graczy. Za granie w gry typu "quiz" lub "zwariowane karty" otrzymujemy 200/225 fame za przegraną i 600/625 fame za wygranąMam dla was jeszcze 4 sposoby na zarobienie fame, natomiast są to sposoby dla vipów. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Po zakupie pakiety vip, nasz fame się podwaja. Według mnie to jest fajna opcja. A teraz przechodzimy do sposobów.Za 4 diamenty można zakręcić niecodziennym kołem. Nagrodą jest oczywiście fame. Dzięki kołu możemy zdobyć od 500 do 6000 fame.Jest to sposób, a bardziej funkcja gdzie fame oraz star coins'y przechowują się. Gdy zdobywamy fame, dodatkowe 25% fame pojawia się w skarbonce. Świnkę można otworzyć tylko gdy jest się vip'em.To sposób, który kosztuje 5 diamentów. Po zakupie fame booster'a otrzymujemy podwójną ilość fame przez godzinę. Na przykład po otrzymaniu autografu otrzymuje 2X fame za autograf.Ten sposób kosztuje aż 15 diamentów. Kiedy wyślemy komuś "pozdro" i my, i osoba do której wysłaliśmy pozdrowienie otrzyma 2500 fame i 500 sc.Jeżeli ktoś jest zainteresowany to mój nick na MSP to. Można zapraszać do znajomych, dawać grafy... Będzie mi bardzo miło.To by było na tyle w tym artykule. Oto wszystkie moje sposoby na zdobycie fame. Może macie swoje pomysły? Podzielcie się w komentarzu!