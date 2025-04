Pięć najlepszych gier do zabicia czasu na steam !

hiatyy

Nie wiesz czym się zająć, nie masz co robić, nie chce ci się uczyć lub odrabiać lekcji ? Dobrze trafiłeś dzisiaj zaprezentuje wam 5 moim zdaniem najlepszych gier free to play na steamie !

1.Nasze zestawienie pięciu najlepszych gier otwiera moim zdaniem DOTA 2 gra typu moba. Konkurent League of Legends. Została stworzona i wydana przez VALVE. Nie bez powodu zasłużyła sobie na miano najtrudniejszej Zgon bochatera to nie tylko nudne oczekiwanie na respawn i doświadczenie dla wrogów, ale też utrata większej części zdobytego złota, co znacząco opóźnia kupno lepszego ekwipunku.Grafika może się podobać a sam gameplay jak już wcześniej było jest dosyć trudny i skomplikowany.







2.Drugim tytułem na liście będzie Teamfortres 2, jest to kreskówkowy FPS. Kiedyś model buy-to-play, jednak w 2011 przeszedł na f2p zasypując nas jednocześnie masą mikropłatności, craftingiem, czy wyszukiwarką serwerów. Od tego momentu VALVE wypuszcza co miesiąc aktualizacje. Niedawno został dodany system gier rankingowych. A więc nie można się nudzić!





3Path of Exile to gra serii Hack'n Slash to coś w stylu Diablo 3. Wyróżnia si rozbuowanym systemem rozwoju bohatera w postaci ogromnego drzewka umiejętnośc, a także aktywnych skilli zaszytych we kamieniach. Gra na długie godziny niektórzy spędzili w niej nawe 3000 godzin. Jest co robić!





4.Smite to kolejna gra MOBA lecz w nieco innym wydaniu bo widok nie jest standardowo od góry lecz z 3 osoby. Wszystkie zasady nie ulegają zmianie co do innych tego gatunku gier, lecz bochaterowie to nie wymyślone postacie tylko starożytni bogowie. W grze możemy zagrać np. Zeusem czy Ra.







5.Piątą gre wybierzcie sami napiszcie jaka jest ulubiona i co w nie najbardziej lubicie !