Czym warto zacząć grać?

Na magu jest najprościej, bo ma on aury, a 2 sp jest brane na wszystkie rajdy i z Holy magiem zrobienie 3 sp to bajka.

A jak zrobisz SP 2 (Holkę) to będziesz mógł chodzić na rajdy. Wiem bo sam to przerabiałem. Dobra Holka na rajdzie to zawsze cenny członek drużyny.

Odradzam łucznika gdyż kiedy miniesz magiczną barierę 55 lvla będziesz musiał się dostać do fam. Jest to bardzo trudne na łuczniku gdyż oczekują że masz wk ( sp 4) dostępne do zdobycia od 65 lvla więc

WK to SP które się "nie starzeje" że tak powiem :) Od początku na Shaner, do bólu na LoD, potem na miejscówkach na wyższym levelu WK/Arcy są dobre. Mimo wszystko łucznik jest nudny na dłuższą metę ;)

Join the conversion by creating an account on Gamehag