Jak łatwo zarobić bez dużego nakładu czasu?

W godzinę czy dwie to ciężko cokolwiek zrobić. Na niskich lvlach zdecydowanie Łąki NosVille i dropienie itemków z np. Owiec czy Lisów które sprzedasz na NB. Wyższe lvl to już rajdy.

Event letni, gdy masz sp1 to cp26, oraz no NM daje największy profit lub niestety kupić hajs od ludzi, podaj swój lvl to napewno pomoże w poradzie

Ja Ci odradzam robienie pieczątek Cuby.. jak nie masz SP1 i jakiegoś patentu czy dobrego eq to więcej na poty wydasz niż zarobisz. Najlepiej jakbyś mi napisał swój lvl i eq ;) Ogólnie to Labo i event.

Od 30 lvla do 39,możesz robić 'kamienie rajdów' tzn. Pieczęć Matki Cuby,chodzą one poo około 100k/szt,później osiągniwszy większy lvl chodzić do lochu shanera ew. krem i dropac tam pióra anioła.

